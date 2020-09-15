Vivo V15 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- В экране нет вырезов
- Выезжающая фронтальная камера
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- Большой запас автономности
- Функциональный интерфейс Funtouch OS
- Быстрая зарядка на самом деле не очень быстрая
- Среднее качество звука в видео
- Устаревший порт зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Vivo V15 Pro получил выдвижную фронталку, что позволило китайским инженерам сохранить целостность экрана. Хотя производитель предлагает только два варианта раскраски пластикового корпуса с алюминиевой рамкой, они оба хорошо выглядят. Его эргономика в порядке, вес тоже небольшой, что сильно сказывается на удобстве эксплуатации.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.2 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой топаз, Яркий коралл
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Funtouch 10
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фронтальная камера хоть и лишена автоматического фокуса, со своей задачей справляется на ура. 32-мегапиксельный сенсор способен порадовать пользователя естественной передачей цветов, детализация тоже хорошая. Единственное, что вызывает вопросы, это экранная вспышка. Производитель мог бы разместить рядом с объективом селфи-камеры хотя бы один мощный светодиод – места для него предостаточно.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол-бампер
- Защитная пленка для экрана
Цены на Vivo V15 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какие недостатки выдвижной камеры смартфона?
- Плюсы очевидны, но о минусах знают немногие. Во-первых, выдвижной механизм очень маленький и хрупкий, поэтому у многих есть сомнения по поводу его долговечности. Во-вторых, в щель набивается пыли, так что изредка придется открывать фронталку и аккуратно протирать там микрофиброй.
Можно ли настроить в Vivo V15 Pro цветопередачу?
- Да, в настройках телефона есть параметры для настройки цветовой палитры. Вы можете оставить стандартные установки или выбрать между теплыми и холодными тонами.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Vivo V15 Pro против Xiaomi Mi 9
- Vivo V15 Pro против Huawei Honor 20
- Vivo V15 Pro против Xiaomi Mi 9T
- Vivo V15 Pro против Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Vivo V15 Pro против Xiaomi Mi 9 Pro
- Vivo V15 Pro против Oppo Realme X2
- Vivo V15 Pro против Oppo Reno 2
- Vivo V15 Pro против Vivo V17
- Vivo V15 Pro против Xiaomi Poco X2