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Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro
Дисплей
66
Производительность
48
Батарея
71
Камера
69
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • В экране нет вырезов
  • Выезжающая фронтальная камера
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Большой запас автономности
  • Функциональный интерфейс Funtouch OS
  • Быстрая зарядка на самом деле не очень быстрая
  • Среднее качество звука в видео
  • Устаревший порт зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V15 Про
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит

Vivo V15 Pro получил выдвижную фронталку, что позволило китайским инженерам сохранить целостность экрана. Хотя производитель предлагает только два варианта раскраски пластикового корпуса с алюминиевой рамкой, они оба хорошо выглядят. Его эргономика в порядке, вес тоже небольшой, что сильно сказывается на удобстве эксплуатации.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V15 Pro
Инфо
Высота 157.2 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой топаз, Яркий коралл
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
48

Производительность

Все характеристики чипа Виво V15 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2350
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6496
Geekbench 5 (одноядерный)
499
Geekbench 5 (многоядерный)
1580
AnTuTu Benchmark 7
178050
AnTuTu Benchmark 8
218664
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10
71

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:22 ч.
Время просмотра видео
15:03 ч.
Время разговора (3G)
27:53 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер V15 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фронтальная камера хоть и лишена автоматического фокуса, со своей задачей справляется на ура. 32-мегапиксельный сенсор способен порадовать пользователя естественной передачей цветов, детализация тоже хорошая. Единственное, что вызывает вопросы, это экранная вспышка. Производитель мог бы разместить рядом с объективом селфи-камеры хотя бы один мощный светодиод – места для него предостаточно.

72

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
83 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол-бампер
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V15 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V15 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какие недостатки выдвижной камеры смартфона?

- Плюсы очевидны, но о минусах знают немногие. Во-первых, выдвижной механизм очень маленький и хрупкий, поэтому у многих есть сомнения по поводу его долговечности. Во-вторых, в щель набивается пыли, так что изредка придется открывать фронталку и аккуратно протирать там микрофиброй.

Можно ли настроить в Vivo V15 Pro цветопередачу?

- Да, в настройках телефона есть параметры для настройки цветовой палитры. Вы можете оставить стандартные установки или выбрать между теплыми и холодными тонами.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Антон 15 сентября 2020 19:24
Пользуюсь уже пол года и смартфон просто супер
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