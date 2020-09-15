Какие недостатки выдвижной камеры смартфона?

- Плюсы очевидны, но о минусах знают немногие. Во-первых, выдвижной механизм очень маленький и хрупкий, поэтому у многих есть сомнения по поводу его долговечности. Во-вторых, в щель набивается пыли, так что изредка придется открывать фронталку и аккуратно протирать там микрофиброй.

Можно ли настроить в Vivo V15 Pro цветопередачу?

- Да, в настройках телефона есть параметры для настройки цветовой палитры. Вы можете оставить стандартные установки или выбрать между теплыми и холодными тонами.