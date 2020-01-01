Vivo V17 получил корпус с красивым дизайном, но нюанс в том, что поверхность быстро пачкается, и если вы не захотите протирать телефон несколько раз в день, то придется носить его в чехле. Он получил 3.5 мм аудиоразъем и USB Type-C, который значительно удобный в использовании, чем старый microUSB.

Датчик отпечатков пальцев поместили в дисплей, а работает он так же хорошо, как сканер лица. Последний срабатывает безошибочно как днем, так и ночью, и его нельзя обмануть фотографией – мы пробовали.