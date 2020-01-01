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Vivo V17

Vivo V17
Дисплей
68
Производительность
42
Батарея
81
Камера
67
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный дизайн задней крышки
  • Сканер отпечатков пальцев в экране работает хорошо
  • Качественная панель большой диагонали
  • Большой объем оперативной памяти
  • Крупный аккумулятор с быстрой зарядкой
  • Поверхность корпуса быстро пачкается
  • Сверхширокоугольные фотографии характеризуются слабой детализацией

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V17
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V17
Инфо
Высота 159.3 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 186.7 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий туман, Голубая лазурь
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%

Vivo V17 получил корпус с красивым дизайном, но нюанс в том, что поверхность быстро пачкается, и если вы не захотите протирать телефон несколько раз в день, то придется носить его в чехле. Он получил 3.5 мм аудиоразъем и USB Type-C, который значительно удобный в использовании, чем старый microUSB.

Датчик отпечатков пальцев поместили в дисплей, а работает он так же хорошо, как сканер лица. Последний срабатывает безошибочно как днем, так и ночью, и его нельзя обмануть фотографией – мы пробовали.

42

Производительность

Все характеристики чипа Виво V17 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1493
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5442
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1350
AnTuTu Benchmark 7
138415
AnTuTu Benchmark 8
172778
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9.2
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V17
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера обладает широкими возможностями, так как здесь 4 объектива. Основной на 48 МП снимает сносно, хотя можно положительно отметить естественную цветопередачу. В максимальном разрешении кадры создаются заметно дольше, но явного дискомфорта нет. Сверхширокоугольный объектив снимает неплохо, но по сравнению с 48-мегапиксельным страдает цветопередача и детализация.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Телефон оборудован одним динамиком громкой связи, который находится на нижнем торце корпуса. Он не скрывает неприятных сюрпризов – проигрывает аудио без хрипов. По Bluetooth звук передается бесперебойно, отличное качество обеспечивает кодек aptX.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V17 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V17

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (41 голосов)

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