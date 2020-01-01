Vivo V17 Neo
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный AMOLED-экран – картинка с четким изображением
- Интегрированный в экран датчик отпечатков пальцев
- Фотографии получаются детальными
- Внутри большой аккумулятор – обеспечивает 1-2 дня автономной работы
- Заряжается по устаревшему microUSB
- Отсутствует защита от воды
- Нет стереодинамиков
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.38 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|404 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Vivo V17 Neo получил огромный AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, который по скорости и точности превосходит некоторые флагманские решения. За счет разрешения FHD+ панель обрела высокую плотность пикселей.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.5 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P65
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Funtouch 9
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX499 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
У него тройная основная камера, но телеобъектива с оптическим приближением вы здесь не найдете. Телефон оснастили широкоугольным, сверхширокоугольным с углом охвата 120 градусов и портретным. Последний кажется лишним, поскольку современные модели умеют делать фото с эффектом боке без него. Да и качество картинки не дотягивает до средних показателей.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 2300 / 2500 / 2600 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 2300 / 2500 / 2600 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100
В V17 Neo имеется порт microUSB для зарядки, который технически устарел. Тут есть двухдиапазонный Wi-Fi, а это значит, что вы сможете выбрать между дальностью работы сигнала и пропускной способностью.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Силиконовый чехол
Цены на Vivo V17 Neo
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Vivo V17 Neo против Huawei Honor 10
- Vivo V17 Neo против Xiaomi Mi A3
- Vivo V17 Neo против Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Vivo V17 Neo против Huawei Honor 9X
- Vivo V17 Neo против Oppo Realme XT
- Vivo V17 Neo против Xiaomi Redmi Note 8T
- Vivo V17 Neo против Samsung Galaxy A51
- Vivo V17 Neo против Vivo V17
- Vivo V17 Neo против Huawei P40 Lite
- Vivo V17 Neo против Xiaomi Redmi Note 9S
- Vivo V17 Neo против Vivo V19