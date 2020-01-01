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Vivo V17 Neo

Vivo V17 Neo
Дисплей
70
Производительность
40
Батарея
80
Камера
62
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-экран – картинка с четким изображением
  • Интегрированный в экран датчик отпечатков пальцев
  • Фотографии получаются детальными
  • Внутри большой аккумулятор – обеспечивает 1-2 дня автономной работы
  • Заряжается по устаревшему microUSB
  • Отсутствует защита от воды
  • Нет стереодинамиков

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво В17 Нео
70

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - Always-On Display

Vivo V17 Neo получил огромный AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, который по скорости и точности превосходит некоторые флагманские решения. За счет разрешения FHD+ панель обрела высокую плотность пикселей.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V17 Neo
Инфо
Высота 159.5 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
40

Производительность

Все характеристики чипа Виво В17 Нео и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52
GPU-ядер 2
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
342
Geekbench 5 (многоядерный)
1261
AnTuTu Benchmark 8
180483
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер V17 Neo
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX499 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

У него тройная основная камера, но телеобъектива с оптическим приближением вы здесь не найдете. Телефон оснастили широкоугольным, сверхширокоугольным с углом охвата 120 градусов и портретным. Последний кажется лишним, поскольку современные модели умеют делать фото с эффектом боке без него. Да и качество картинки не дотягивает до средних показателей.

69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 2300 / 2500 / 2600 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 2300 / 2500 / 2600 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100

В V17 Neo имеется порт microUSB для зарядки, который технически устарел. Тут есть двухдиапазонный Wi-Fi, а это значит, что вы сможете выбрать между дальностью работы сигнала и пропускной способностью.

55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Силиконовый чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V17 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V17 Neo

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (20 голосов)

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