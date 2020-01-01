У него тройная основная камера, но телеобъектива с оптическим приближением вы здесь не найдете. Телефон оснастили широкоугольным, сверхширокоугольным с углом охвата 120 градусов и портретным. Последний кажется лишним, поскольку современные модели умеют делать фото с эффектом боке без него. Да и качество картинки не дотягивает до средних показателей.