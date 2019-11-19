Задняя камера еще более технологическая, поскольку состоит из 4 объективов, и каждый применяется в разных ситуациях. С их помощью получаются уникальные сверхширокоугольные кадры и привлекающие внимание портретные с размытым фоном. Там есть мощная вспышка, улучшающая снимки в темную пору времени. Также нашлось место для искусственного интеллекта, и он в камере не для “галочки”.