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Vivo V17 Pro

Vivo V17 Pro
Дисплей
69
Производительность
49
Батарея
79
Камера
70
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Сплошной экран без отверстий
  • Двойная фронтальная камера
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • 2-кратный оптический зум
  • Нет слота для карты памяти
  • Небольшое разрешение портретной камеры
  • Много весит – может показаться слишком тяжелым

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V17 Про
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2432 пикселей
Соотношение сторон 20.2:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V17 Pro
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 9.8 мм
Вес 201.8 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%

Vivo V17 Pro имеет серьезное преимущество перед своими конкурентами, которое заключается в выезжающей фронтальной камере. За счет такого решения инженерам удалось установить пару объектив спереди, не порезав дисплей. Панель полностью сплошная, а тонкие рамки создают футуристический эффект безграничности.

49

Производительность

Все характеристики чипа Виво V17 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2374
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6460
Geekbench 5 (одноядерный)
482
Geekbench 5 (многоядерный)
1622
AnTuTu Benchmark 7
186823
AnTuTu Benchmark 8
212307
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9.1
79

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:05 ч.
Время просмотра видео
19:14 ч.
Время разговора (3G)
32:20 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер V17 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера еще более технологическая, поскольку состоит из 4 объективов, и каждый применяется в разных ситуациях. С их помощью получаются уникальные сверхширокоугольные кадры и привлекающие внимание портретные с размытым фоном. Там есть мощная вспышка, улучшающая снимки в темную пору времени. Также нашлось место для искусственного интеллекта, и он в камере не для “галочки”.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67.8 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V17 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V17 Pro

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (38 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Ирина 19 ноября 2019 18:26
Цену напишите на Vivo v17 pro
+7 Ответить
Марина 20 декабря 2019 09:44
Цена на данный телефон 16990
+4 Ответить
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