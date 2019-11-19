Vivo V17 Pro
Дисплей
69
Производительность
49
Батарея
79
Камера
70
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Сплошной экран без отверстий
- Двойная фронтальная камера
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
- 2-кратный оптический зум
- Нет слота для карты памяти
- Небольшое разрешение портретной камеры
- Много весит – может показаться слишком тяжелым
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V17 Про
69
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2432 пикселей
|Соотношение сторон
|20.2:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
54
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|9.8 мм
|Вес
|201.8 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
Vivo V17 Pro имеет серьезное преимущество перед своими конкурентами, которое заключается в выезжающей фронтальной камере. За счет такого решения инженерам удалось установить пару объектив спереди, не порезав дисплей. Панель полностью сплошная, а тонкие рамки создают футуристический эффект безграничности.
49
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2374
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6460
Geekbench 5 (одноядерный)
482
Geekbench 5 (многоядерный)
1622
AnTuTu Benchmark 7
186823
AnTuTu Benchmark 8
212307
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 8 - 189 место
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Funtouch 9.1
79
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:05 ч.
Время просмотра видео
19:14 ч.
Время разговора (3G)
32:20 ч.
Рейтинг автономной работы - 32 место
70
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера еще более технологическая, поскольку состоит из 4 объективов, и каждый применяется в разных ситуациях. С их помощью получаются уникальные сверхширокоугольные кадры и привлекающие внимание портретные с размытым фоном. Там есть мощная вспышка, улучшающая снимки в темную пору времени. Также нашлось место для искусственного интеллекта, и он в камере не для “галочки”.
77
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
65
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
67.8 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
88.9 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V17 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Vivo V17 Pro
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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