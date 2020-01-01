Тесты в бенчмарках

Процессор Snapdragon 675, на котором построен смартфон, является не самым новым, однако в него заложен хороший запас производительности. В тандеме с графическим ускорителем Adreno 612 он справляется с требовательными играми, хотя не всегда можно будет играть на максимальных настройках графики.