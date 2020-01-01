Vivo V19
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED с соотношением 20:9
- Камера на 4 объектива с широкими возможностями
- Неплохая платформа от Qualcomm с быстрой памятью UFS 2.1
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- Большая батарея с быстрой зарядкой
- Невысокая четкость фотографий, сделанных на сверхширокоугольный объектив
- Нет функции, которая предотвращает мерцания дисплея
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.38 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|404 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Vivo V19 оборудован дисплеем Super AMOLED, характеризующийся достойным уровнем яркости и контрастности. В правом верхнем углу имеется аккуратный вырез для камеры, но не всем нравится такое решение. В экран встроен датчик отпечатков пальцев, и с его работой не возникает никаких нюансов.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|186.7 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий туман, Кристаллический белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Snapdragon 675, на котором построен смартфон, является не самым новым, однако в него заложен хороший запас производительности. В тандеме с графическим ускорителем Adreno 612 он справляется с требовательными играми, хотя не всегда можно будет играть на максимальных настройках графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Funtouch 10
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера имеет продвинутый набор возможностей благодаря наличию 4 объективов сзади. Главный сенсор с разрешением 48 МП позволяет фотографировать даже вечером. Сверхширокоугольным фотографиям не хватает четкости, но все равно они могут удивить, если имеется достойное освещение.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
Цены на Vivo V19
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