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Vivo V19

Vivo V19
Дисплей
78
Производительность
44
Батарея
81
Камера
68
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED с соотношением 20:9
  • Камера на 4 объектива с широкими возможностями
  • Неплохая платформа от Qualcomm с быстрой памятью UFS 2.1
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Большая батарея с быстрой зарядкой
  • Невысокая четкость фотографий, сделанных на сверхширокоугольный объектив
  • Нет функции, которая предотвращает мерцания дисплея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V19
78

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
1181 нит

Vivo V19 оборудован дисплеем Super AMOLED, характеризующийся достойным уровнем яркости и контрастности. В правом верхнем углу имеется аккуратный вырез для камеры, но не всем нравится такое решение. В экран встроен датчик отпечатков пальцев, и с его работой не возникает никаких нюансов.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V19
Инфо
Высота 159.3 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 186.7 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий туман, Кристаллический белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
44

Производительность

Все характеристики чипа Виво V19 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1519
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5438
Geekbench 5 (одноядерный)
314
Geekbench 5 (многоядерный)
1341
AnTuTu Benchmark 7
140754
AnTuTu Benchmark 8
236139

Процессор Snapdragon 675, на котором построен смартфон, является не самым новым, однако в него заложен хороший запас производительности. В тандеме с графическим ускорителем Adreno 612 он справляется с требовательными играми, хотя не всегда можно будет играть на максимальных настройках графики.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Funtouch 10
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V19
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет продвинутый набор возможностей благодаря наличию 4 объективов сзади. Главный сенсор с разрешением 48 МП позволяет фотографировать даже вечером. Сверхширокоугольным фотографиям не хватает четкости, но все равно они могут удивить, если имеется достойное освещение.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V19 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V19

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (9 голосов)

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