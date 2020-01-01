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Vivo V19 Neo

Vivo V19 Neo
Дисплей
73
Производительность
55
Батарея
81
Камера
69
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей защищен стеклом Gorilla Glass
  • Быстрый процессор и большой объем встроенного накопителя
  • Есть макросъемка и сверхширокоугольный объектив
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Возможность съемки 4K-видео
  • Не хватает хорошей стабилизация видео
  • Фронталка слабо снимает – много шумов

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V19 Нео
73

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 849%
Особенности - DCI-P3
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V19 Neo
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 176 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
849%

Vivo V19 Neo заслужил признание благодаря отличному дизайну, который включает тонкие рамки, приятное оформление корпуса и встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев. Вырез в дисплее для фронтальной камеры имеет идеально круглую форму. Последняя особенность не доставляет неудобств, тем более, что цена смартфона весьма низкая.

55

Производительность

Все характеристики чипа Виво V19 Нео и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2285
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6175
Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1603
AnTuTu Benchmark 7
162761

Процессор Snapdragon 675 можно назвать одним из самых удачных в своем сегменте, поскольку он позволяет играть практически любые игры. 8 ГБ оперативной памяти хватит даже самому требовательному пользователю.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Funtouch 10
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер V19 Neo
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера сзади считается достаточно функциональной, ибо имеет целых 4 сенсора. Самыми интересными являются сверхширокоугольный и макро, однако стабилизация “хромает”, поэтому добиться качественных кадров не всегда получается.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V19 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V19 Neo

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (10 голосов)

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