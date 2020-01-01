Vivo V19 Neo заслужил признание благодаря отличному дизайну, который включает тонкие рамки, приятное оформление корпуса и встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев. Вырез в дисплее для фронтальной камеры имеет идеально круглую форму. Последняя особенность не доставляет неудобств, тем более, что цена смартфона весьма низкая.