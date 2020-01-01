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Vivo V20

Vivo V20
Дисплей
75
Производительность
59
Батарея
80
Камера
70
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-экран смартфона гордится хорошей контрастностью и высоким уровнем яркости
  • Фронтальная камера имеет разрешение 44 МП
  • Процессор позволяет играть в любые игры
  • Быстрая зарядка на 33 Вт в комплекте
  • Относительно небольшой аккумулятор
  • Нет режима макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V20
75

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - Always-On Display
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V20
Инфо
Высота 161.3 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%

Vivo V20 выглядит оригинально благодаря матовой задней крышке из стекла. Выступ задней камеры тоже имеет свежий вид, а вот передняя панель такая же, как у многих других смартфонов среднего сегмента. В дисплее имеется U-образный вырез для камеры, которым сейчас никого не удивишь.

59

Производительность

Все характеристики чипа Виво V20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
580
Geekbench 5 (многоядерный)
1811
AnTuTu Benchmark 8
290297
83

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11
80

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батарея в смартфоне хоть и не самая большая, но заряжается быстро. А все благодаря комплектному зарядному устройству на 33 Вт.

70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Три объектива основной камеры имеют стандартные возможности для съемки, включая портретный режим, сверхширокоугольный и ночной. Уровень шумов в пределах нормального, цвета кажутся естественными, но вечерние снимки далеки от идеальных.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V20

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (4 голосов)

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