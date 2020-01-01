Vivo V20 выглядит оригинально благодаря матовой задней крышке из стекла. Выступ задней камеры тоже имеет свежий вид, а вот передняя панель такая же, как у многих других смартфонов среднего сегмента. В дисплее имеется U-образный вырез для камеры, которым сейчас никого не удивишь.