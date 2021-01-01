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Vivo V20 2021

Vivo V20 2021
Дисплей
75
Производительность
57
Батарея
80
Камера
66
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей, выполненный по премиальной технологии AMOLED
  • 33-ваттная зарядка в комплекте со смартфоном
  • Оригинальный дизайн задней панели и блока основной камеры
  • Есть возможность съемки 4K-видео
  • Поддерживает двухдиапазонную работу Wi-Fi Alliance и Bluetooth 5.1
  • Стандартная частота обновления дисплея 60 Гц
  • Нет отдельного объектива для макросъемки
  • Отсутствует функция обратной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V20 2021
75

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - Always-On Display
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V20 2021
Высота 161.3 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
57

Производительность

Все характеристики чипа Виво V20 2021 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 500 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
555
Geekbench 5 (многоядерный)
1692
AnTuTu Benchmark 8
271719
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11
80

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер V20 2021
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания с быстрой зарядкой
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V20 2021 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V20 2021

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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