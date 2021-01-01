Vivo V20 2021 Дисплей 75 Производительность 57 Батарея 80 Камера 66 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Качественный дисплей, выполненный по премиальной технологии AMOLED

33-ваттная зарядка в комплекте со смартфоном

Оригинальный дизайн задней панели и блока основной камеры

Есть возможность съемки 4K-видео

Поддерживает двухдиапазонную работу Wi-Fi Alliance и Bluetooth 5.1 Стандартная частота обновления дисплея 60 Гц

Нет отдельного объектива для макросъемки

Отсутствует функция обратной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V20 2021

75 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 83.7% Особенности - Always-On Display

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V20 2021 Высота 161.3 мм Ширина 74.2 мм Толщина 7.4 мм Вес 171 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83.7%

57 Производительность Все характеристики чипа Виво V20 2021 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 500 МГц FLOPS ~386 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 555 Geekbench 5 (многоядерный) 1692 AnTuTu Benchmark 8 271719

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 11

80 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Время полной зарядки 0:59 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер V20 2021 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 44 мегапикселя Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100 4G сети LTE 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания с быстрой зарядкой

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Пленка на экран

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V20 2021 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V20 2021