Vivo V20 Pro Дисплей 76 Производительность 61 Батарея 82 Камера 66 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 44-мегапиксельная фронтальная камера

Быстрый процессор Snapdragon с поддержкой 5G

Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев

Поддерживает быструю зарядку на 33 Вт Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Не поддерживает карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V20 Про

76 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85% Особенности - Always-On Display

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V20 Pro Высота 158.8 мм Ширина 74.2 мм Толщина 7.4 мм Вес 170 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85%

61 Производительность Все характеристики чипа Виво V20 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~582 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 636 Geekbench 5 (многоядерный) 1683 AnTuTu Benchmark 8 325694 Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 132 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 11

82 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут) Время полной зарядки 1:00 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер V20 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 44 мегапикселя Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

81 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850/900/1800 / 1900 3G сети HSDPA 850/900/2100 4G сети LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Наушники

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V20 Pro