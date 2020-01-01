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Vivo V20 SE

Vivo V20 SE
Дисплей
75
Производительность
42
Батарея
77
Камера
75
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 48-мегапиксельная камера
  • Много встроенной и оперативной памяти
  • Аккумулятор заряжается быстро
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Нет возможности записывать 4K-видео
  • Пластиковая крышка покрывается мелкими царапинами

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V20 SE
75

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Особенности - Always-On Display

Vivo V20 SE радует своим AMOLED-экраном, который сейчас устанавливается практически на всех флагманские смартфоны. Он имеет преимущество в контрастности и повышенной яркости. Углы обзора тоже большие. Сверху присутствует вырез, не сильно отвлекающий во время эксплуатации.

60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V20 SE
Инфо
Высота 161 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
42

Производительность

Все характеристики чипа Виво V20 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260 Gold) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1487
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5311
Geekbench 5 (одноядерный)
308
Geekbench 5 (многоядерный)
1358
AnTuTu Benchmark 7
139086
AnTuTu Benchmark 8
167148
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Funtouch OS 11

В качестве операционной системы производитель использует Android 11 и собственную оболочку Funtouch 11 поверх. Это приятное на вид программное обеспечение, не имеющее проблем, которые могли бы испортить взаимодействие со смартфоном.

77

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да (62% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер V20 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера на 3 сенсора хоть и предлагает обилие возможностей, не всегда позволит сделать качественный кадр. Проблема в том, что автофокус достаточно медленный, особенно в условиях недостаточного освещения. Радует то, что сверхширокоугольный объектив на 8 МП имеет автоматическую фокусировку, тогда как многие другие смартфоны характеризуются фиксированным фокусом.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V20 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V20 SE

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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