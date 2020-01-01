Камера на 3 сенсора хоть и предлагает обилие возможностей, не всегда позволит сделать качественный кадр. Проблема в том, что автофокус достаточно медленный, особенно в условиях недостаточного освещения. Радует то, что сверхширокоугольный объектив на 8 МП имеет автоматическую фокусировку, тогда как многие другие смартфоны характеризуются фиксированным фокусом.