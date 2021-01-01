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Vivo V21

Vivo V21
Дисплей
79
Производительность
64
Батарея
76
Камера
72
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Высокую плавность работы обеспечивает частота обновления 90 Гц
  • Процессор справляется с требовательными играми – оперативной памяти предостаточно
  • Основная и фронтальная камеры оснащены оптическим стабилизатором
  • За полчаса смартфон заряжается более чем наполовину
  • При съемке 4K-видео оптическая стабилизация не работает
  • Нет 3.5 мм разъема для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V21
79

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
502 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V21
Высота 159.7 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 176 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
64

Производительность

Все характеристики чипа Виво V21 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
310675
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11.1
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V21
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V21 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V21

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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