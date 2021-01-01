Vivo V21 Дисплей 79 Производительность 64 Батарея 76 Камера 72 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Высокую плавность работы обеспечивает частота обновления 90 Гц

Процессор справляется с требовательными играми – оперативной памяти предостаточно

Основная и фронтальная камеры оснащены оптическим стабилизатором

За полчаса смартфон заряжается более чем наполовину При съемке 4K-видео оптическая стабилизация не работает

Нет 3.5 мм разъема для наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V21

79 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.8% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 502 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V21 Высота 159.7 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.3 мм Вес 176 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.8%

64 Производительность Все характеристики чипа Виво V21 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки AnTuTu Benchmark 8 310675

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 11.1

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Время полной зарядки 0:57 ч.

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo V21 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 44 мегапикселя Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V21 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V21