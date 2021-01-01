Vivo V21e 5G Дисплей 76 Производительность 58 Батарея 76 Камера 64 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей с качественным изображением

Неплохой процессор с поддержкой 5G

64-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой

Комплектуется мощным зарядным устройством на 44 Вт Нет режима макросъемки

Гибридный лоток под SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V21е

76 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.4% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 587 нит

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V21e 5G Высота 160.6 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.7 мм Вес 165 граммов Доступные цвета Синий, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.4%

58 Производительность Все характеристики чипа Виво V21е и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 540 Geekbench 5 (многоядерный) 1705 AnTuTu Benchmark 8 322903

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 11.1

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (72% за 30 минут)

64 Камеры Спецификации и тестирование камер V21e 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 2 (64 МП + 8 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

62 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (44 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V21e 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V21e 5G