Главная > Смартфоны Vivo > Vivo V21e 5G: цена, технические характеристики и отзывы

Vivo V21e 5G

Vivo V21e 5G
Дисплей
76
Производительность
58
Батарея
76
Камера
64
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с качественным изображением
  • Неплохой процессор с поддержкой 5G
  • 64-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Комплектуется мощным зарядным устройством на 44 Вт
  • Нет режима макросъемки
  • Гибридный лоток под SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V21е
76

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
587 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V21e 5G
Высота 160.6 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 165 граммов
Доступные цвета Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
58

Производительность

Все характеристики чипа Виво V21е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
540
Geekbench 5 (многоядерный)
1705
AnTuTu Benchmark 8
322903
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11.1
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (72% за 30 минут)
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер V21e 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
62

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V21e 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V21e 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo V21e 5G против Vivo V19
2. Vivo V21e 5G против Vivo V20
3. Vivo V21e 5G против Vivo V20 SE
4. Vivo V21e 5G против Oppo Reno 5 5G
5. Vivo V21e 5G против Vivo V20 Pro
6. Vivo V21e 5G против Vivo Y31
7. Vivo V21e 5G против Samsung Galaxy A52 5G
8. Vivo V21e 5G против Xiaomi Mi 11 Lite
9. Vivo V21e 5G против Vivo V21

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях