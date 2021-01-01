Vivo V21e 5G
Дисплей
76
Производительность
58
Батарея
76
Камера
64
Итоговая оценка
70
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с качественным изображением
- Неплохой процессор с поддержкой 5G
- 64-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой
- Комплектуется мощным зарядным устройством на 44 Вт
- Нет режима макросъемки
- Гибридный лоток под SIM-карты
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V21е
76
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
587 нит
85
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|165 граммов
|Доступные цвета
|Синий, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
58
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
540
Geekbench 5 (многоядерный)
1705
AnTuTu Benchmark 8
322903
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 11.1
76
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (72% за 30 минут)
64
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
62
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V21e 5G могут отличаться в зависимости от региона.