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Vivo V23 5G

Vivo V23 5G
Дисплей
85
Производительность
59
Батарея
77
Камера
68
Итоговая оценка
71
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет приятную плавность работы благодаря повышенной частоте обновления
  • 64-мегапиксельная камера снимает достойно, включая условия слабого освещения
  • Двойная фронтальная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Поддерживается 44-ваттная быстрая зарядка
  • Комплектуется адаптером на 3.5 мм выход и наушниками
  • Отсутствует влагозащита внутренностей смартфона
  • Относительно небольшая емкость батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23 5G
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V23 5G
Высота 157.2 мм
Ширина 72.4 мм
Толщина 7.55 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88%
59

Производительность

Все характеристики чипа Виво V23 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
790
Geekbench 5 (многоядерный)
2642
AnTuTu Benchmark 9
478742
CPU 116402
GPU 136048
Memory 95945
UX 126331
Total score 478742
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
77

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут)
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер V23 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V23 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V23 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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