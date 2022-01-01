Vivo V23 5G Дисплей 85 Производительность 59 Батарея 77 Камера 68 Итоговая оценка 71 Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет приятную плавность работы благодаря повышенной частоте обновления

64-мегапиксельная камера снимает достойно, включая условия слабого освещения

Двойная фронтальная камера со сверхширокоугольной съемкой

Поддерживается 44-ваттная быстрая зарядка

Комплектуется адаптером на 3.5 мм выход и наушниками Отсутствует влагозащита внутренностей смартфона

Относительно небольшая емкость батареи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23 5G

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V23 5G Высота 157.2 мм Ширина 72.4 мм Толщина 7.55 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88%

59 Производительность Все характеристики чипа Виво V23 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 920 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~684 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 790 Geekbench 5 (многоядерный) 2642 AnTuTu Benchmark 9 478742 CPU 116402 GPU 136048 Memory 95945 UX 126331 Total score 478742 Рейтинг телефонов в AnTuTu - 179 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

77 Батарея Характеристики Объем 4200 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут)

68 Камеры Спецификации и тестирование камер V23 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм

- Наушники

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V23 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V23 5G