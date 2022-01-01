Vivo V23 5G
Дисплей
85
Производительность
59
Батарея
77
Камера
68
Итоговая оценка
71
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет приятную плавность работы благодаря повышенной частоте обновления
- 64-мегапиксельная камера снимает достойно, включая условия слабого освещения
- Двойная фронтальная камера со сверхширокоугольной съемкой
- Поддерживается 44-ваттная быстрая зарядка
- Комплектуется адаптером на 3.5 мм выход и наушниками
- Отсутствует влагозащита внутренностей смартфона
- Относительно небольшая емкость батареи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23 5G
85
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
63
Дизайн и корпус
|Высота
|157.2 мм
|Ширина
|72.4 мм
|Толщина
|7.55 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88%
59
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
790
Geekbench 5 (многоядерный)
2642
AnTuTu Benchmark 9
478742
|CPU
|116402
|GPU
|136048
|Memory
|95945
|UX
|126331
|Total score
|478742
Рейтинг телефонов в AnTuTu - 179 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch 12
77
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (68% за 30 минут)
68
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B38/B39/B40/B41
|Поддержка 5G
|Да
45
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V23 5G могут отличаться в зависимости от региона.