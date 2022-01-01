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Vivo V23 Pro

Vivo V23 Pro
Дисплей
85
Производительность
71
Батарея
80
Камера
68
Итоговая оценка
74
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с привлекательными характеристиками
  • Основная и фронтальная камера показывают хорошие результаты
  • Обладает достойной производительностью ​​– можно беспроблемно играть
  • Есть 44-ваттная быстрая зарядка и достойная автономность
  • Красивый дизайн и оттенки цветов
  • Корпус не защищен от влаги
  • Звук из единственного динамика весьма посредственный
  • Нет места для карты памяти и 3.5 мм наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23 Pro
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
805 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V23 Pro
Высота 159.5 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
71

Производительность

Все характеристики чипа Виво V23 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
855
Geekbench 5 (многоядерный)
3043
AnTuTu Benchmark 9
633512
CPU 150620
GPU 240664
Memory 114570
UX 125501
Total score 633512
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:22 ч.
Время просмотра видео
17:43 ч.
Время разговора (3G)
25:23 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер V23 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V23 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V23 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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