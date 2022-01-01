Vivo V23 Pro
Дисплей
85
Производительность
71
Батарея
80
Камера
68
Итоговая оценка
74
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей с привлекательными характеристиками
- Основная и фронтальная камера показывают хорошие результаты
- Обладает достойной производительностью – можно беспроблемно играть
- Есть 44-ваттная быстрая зарядка и достойная автономность
- Красивый дизайн и оттенки цветов
- Корпус не защищен от влаги
- Звук из единственного динамика весьма посредственный
- Нет места для карты памяти и 3.5 мм наушников
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23 Pro
85
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
805 нит
65
Дизайн и корпус
|Высота
|159.5 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
71
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1200
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
855
Geekbench 5 (многоядерный)
3043
AnTuTu Benchmark 9
633512
|CPU
|150620
|GPU
|240664
|Memory
|114570
|UX
|125501
|Total score
|633512
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch 12
80
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:22 ч.
Время просмотра видео
17:43 ч.
Время разговора (3G)
25:23 ч.
Рейтинг телефонов по автономности - 101 место
68
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
45
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V23 Pro могут отличаться в зависимости от региона.