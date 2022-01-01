Vivo V23 Pro Дисплей 85 Производительность 71 Батарея 80 Камера 68 Итоговая оценка 74 Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей с привлекательными характеристиками

Основная и фронтальная камера показывают хорошие результаты

Обладает достойной производительностью ​​– можно беспроблемно играть

Есть 44-ваттная быстрая зарядка и достойная автономность

Красивый дизайн и оттенки цветов Корпус не защищен от влаги

Звук из единственного динамика весьма посредственный

Нет места для карты памяти и 3.5 мм наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23 Pro

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.56 дюймов Разрешение 1080 x 2376 пикселей Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 805 нит

65 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V23 Pro Высота 159.5 мм Ширина 73.3 мм Толщина 7.4 мм Вес 171 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.5%

71 Производительность Все характеристики чипа Виво V23 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 855 Geekbench 5 (многоядерный) 3043 AnTuTu Benchmark 9 633512 CPU 150620 GPU 240664 Memory 114570 UX 125501 Total score 633512 Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 99 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

80 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Время полной зарядки 0:57 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 16:22 ч. Время просмотра видео 17:43 ч. Время разговора (3G) 25:23 ч. Рейтинг телефонов по автономности - 101 место

68 Камеры Спецификации и тестирование камер V23 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Переходник с Type-C на 3.5 мм

- Гарнутура

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V23 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V23 Pro