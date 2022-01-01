Vivo V23e
Дисплей
74
Производительность
49
Батарея
70
Камера
70
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиального качества дисплей с высоким разрешением
- Камера оснащена сверхширокоугольной макросъемкой
- Благодаря 44-ватному адаптеру смартфон заряжается быстро
- 50-мегапиксельная фронтальная камера снимает хорошо
- Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
- Нет поддержки 5G
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23е
74
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
497 нит
67
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Черный, Аврора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
49
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1876
AnTuTu Benchmark 9
330567
|CPU
|95471
|GPU
|76644
|Memory
|71843
|UX
|88535
|Total score
|330567
Источники: 3DMark [3]
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 12
70
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (31% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
70
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
76
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|13
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41
|Поддержка 5G
|Нет
50
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Адаптер с Type-C на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V23e могут отличаться в зависимости от региона.