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Vivo V23e

Vivo V23e
Дисплей
74
Производительность
49
Батарея
70
Камера
70
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиального качества дисплей с высоким разрешением
  • Камера оснащена сверхширокоугольной макросъемкой
  • Благодаря 44-ватному адаптеру смартфон заряжается быстро
  • 50-мегапиксельная фронтальная камера снимает хорошо
  • Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
  • Нет поддержки 5G

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23е
74

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
497 нит
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V23e
Высота 160.9 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
49

Производительность

Все характеристики чипа Виво V23е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1876
AnTuTu Benchmark 9
330567
CPU 95471
GPU 76644
Memory 71843
UX 88535
Total score 330567
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12
70

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (31% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V23e
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Нет
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Адаптер с Type-C на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V23e могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V23e

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

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