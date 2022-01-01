Vivo V23e Дисплей 74 Производительность 49 Батарея 70 Камера 70 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Премиального качества дисплей с высоким разрешением

Камера оснащена сверхширокоугольной макросъемкой

Благодаря 44-ватному адаптеру смартфон заряжается быстро

50-мегапиксельная фронтальная камера снимает хорошо Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Нет поддержки 5G

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V23е

74 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 497 нит

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V23e Высота 160.9 мм Ширина 74.3 мм Толщина 7.4 мм Вес 172 грамма Водонепроницаемость Нет Доступные цвета Черный, Аврора Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83.8%

49 Производительность Все характеристики чипа Виво V23е и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 533 Geekbench 5 (многоядерный) 1876 AnTuTu Benchmark 9 330567 CPU 95471 GPU 76644 Memory 71843 UX 88535 Total score 330567 Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 12

70 Батарея Характеристики Объем 4050 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (31% за 15 минут) Время полной зарядки 0:59 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo V23e Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Нет

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

- Адаптер с Type-C на 3.5 мм

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V23e могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V23e