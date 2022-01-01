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Vivo V25

Vivo V25
Дисплей
85
Производительность
57
Батарея
80
Камера
71
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей имеет отличную яркость
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором
  • 44-ваттный адаптер быстро заряжает смартфон
  • Отличная 50-мегапиксельная фронтальная камера
  • В комплекте есть гарнитура и прозрачный чехол
  • Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V25
Высота 159.2 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 7.79 мм
Вес 186 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
57

Производительность

Все характеристики чипа Виво V25 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
708
Geekbench 5 (многоядерный)
2060
AnTuTu Benchmark 9
420186
CPU 92955
GPU 132605
Memory 84092
UX 107086
Total score 420186
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:02 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V25
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/20/28/B38/39/40/41
Поддержка 5G Да
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Проводная гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V25 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo V25 или Vivo V23 Pro
2. Vivo V25 или Vivo V23 5G
3. Vivo V25 или OnePlus 10R
4. Vivo V25 или OnePlus Nord 2T
5. Vivo V25 или Oppo Reno 8
6. Vivo V25 или Vivo iQOO Neo 6
7. Vivo V25 или Nothing Phone (1)

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