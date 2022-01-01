Vivo V25 Дисплей 85 Производительность 57 Батарея 80 Камера 71 Итоговая оценка 72 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей имеет отличную яркость

Камера оснащена оптическим стабилизатором

44-ваттный адаптер быстро заряжает смартфон

Отличная 50-мегапиксельная фронтальная камера

В комплекте есть гарнитура и прозрачный чехол Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2404 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

73 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V25 Высота 159.2 мм Ширина 74.2 мм Толщина 7.79 мм Вес 186 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Золотой, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.7%

57 Производительность Все характеристики чипа Виво V25 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 900 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 708 Geekbench 5 (многоядерный) 2060 AnTuTu Benchmark 9 420186 CPU 92955 GPU 132605 Memory 84092 UX 107086 Total score 420186

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Время полной зарядки 1:02 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo V25 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/20/28/B38/39/40/41 Поддержка 5G Да

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Проводная гарнитура

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V25 могут отличаться в зависимости от региона.