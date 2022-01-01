Vivo V25
Дисплей
85
Производительность
57
Батарея
80
Камера
71
Итоговая оценка
72
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей имеет отличную яркость
- Камера оснащена оптическим стабилизатором
- 44-ваттный адаптер быстро заряжает смартфон
- Отличная 50-мегапиксельная фронтальная камера
- В комплекте есть гарнитура и прозрачный чехол
- Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25
85
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2404 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
73
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|7.79 мм
|Вес
|186 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
57
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
708
Geekbench 5 (многоядерный)
2060
AnTuTu Benchmark 9
420186
|CPU
|92955
|GPU
|132605
|Memory
|84092
|UX
|107086
|Total score
|420186
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch 12
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:02 ч.
71
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/20/28/B38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
50
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Проводная гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V25 могут отличаться в зависимости от региона.