Vivo V25 Pro Дисплей 91 Производительность 72 Батарея 83 Камера 69 Итоговая оценка 76 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей обладает частотой обновления 120 Гц

Основная камера получила оптическую стабилизацию изображения

Быстро заряжается благодаря 66-ваттному адаптеру питания

Автономность оказался более чем удовлетворительной

Операционная система работает быстро и имеет огромный функционал Камера не такая продвинутая, как у предшественника

Нет влагозащиты внутренностей смартфона

Установлен только один динамик громкой связи

NFC-модуль доступен только в некоторых моделях

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25 Про

91 Экран Тип AMOLED Размер 6.56 дюймов Разрешение 1080 x 2376 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 809 нит

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V25 Pro Высота 158.9 мм Ширина 73.52 мм Толщина 8.62 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

72 Производительность Все характеристики чипа Виво V25 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 865 Geekbench 5 (многоядерный) 2540 Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

83 Батарея Характеристики Объем 4830 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Время полной зарядки 1:07 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер V25 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.72"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.5 Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM GSM850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/B38/39/40/41 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V25 Pro могут отличаться в зависимости от региона.