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Vivo V25 Pro

Vivo V25 Pro
Дисплей
91
Производительность
72
Батарея
83
Камера
69
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обладает частотой обновления 120 Гц
  • Основная камера получила оптическую стабилизацию изображения
  • Быстро заряжается благодаря 66-ваттному адаптеру питания
  • Автономность оказался более чем удовлетворительной
  • Операционная система работает быстро и имеет огромный функционал
  • Камера не такая продвинутая, как у предшественника
  • Нет влагозащиты внутренностей смартфона
  • Установлен только один динамик громкой связи
  • NFC-модуль доступен только в некоторых моделях

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25 Про
91

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
809 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V25 Pro
Высота 158.9 мм
Ширина 73.52 мм
Толщина 8.62 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
72

Производительность

Все характеристики чипа Виво V25 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
865
Geekbench 5 (многоядерный)
2540
Источники: 3DMark [3]
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
83

Батарея

Характеристики
Объем 4830 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер V25 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.5
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM GSM850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/B38/39/40/41
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V25 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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