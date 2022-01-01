Vivo V25 Pro
Дисплей
91
Производительность
72
Батарея
83
Камера
69
Итоговая оценка
76
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей обладает частотой обновления 120 Гц
- Основная камера получила оптическую стабилизацию изображения
- Быстро заряжается благодаря 66-ваттному адаптеру питания
- Автономность оказался более чем удовлетворительной
- Операционная система работает быстро и имеет огромный функционал
- Камера не такая продвинутая, как у предшественника
- Нет влагозащиты внутренностей смартфона
- Установлен только один динамик громкой связи
- NFC-модуль доступен только в некоторых моделях
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25 Про
91
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
809 нит
63
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|Ширина
|73.52 мм
|Толщина
|8.62 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
72
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1300
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
865
Geekbench 5 (многоядерный)
2540
Источники: 3DMark [3]
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch 12
83
Батарея
|Объем
|4830 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:07 ч.
69
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.5
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM GSM850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/B38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
45
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V25 Pro могут отличаться в зависимости от региона.