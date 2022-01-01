Vivo V25e Дисплей 83 Производительность 49 Батарея 80 Камера 67 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Приятный для глаз AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц

Батарея быстро заряжается за счет комплектного адаптера питания 44 Вт

Хорошая камера с оптической стабилизацией изображения

Защищен от влаги по стандарту IP54 Отсутствует сверхширокоугольная съемка

Достаточно слабый процессор без поддержки 5G

Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25е

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2404 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V25e Высота 159.2 мм Ширина 74.2 мм Толщина 7.79 мм Вес 183 грамма Водонепроницаемость IP54 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.7%

49 Производительность Все характеристики чипа Виво V25е и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 537 Geekbench 5 (многоядерный) 1813 AnTuTu Benchmark 9 332221 CPU 91983 GPU 63277 Memory 84367 UX 94874 Total score 332221

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch OS 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo V25e Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 Поддержка 5G Нет

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V25e могут отличаться в зависимости от региона.