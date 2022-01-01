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Vivo V25e

Vivo V25e
Дисплей
83
Производительность
49
Батарея
80
Камера
67
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Батарея быстро заряжается за счет комплектного адаптера питания 44 Вт
  • Хорошая камера с оптической стабилизацией изображения
  • Защищен от влаги по стандарту IP54
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка
  • Достаточно слабый процессор без поддержки 5G
  • Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V25е
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V25e
Высота 159.2 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 7.79 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
49

Производительность

Все характеристики чипа Виво V25е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
537
Geekbench 5 (многоядерный)
1813
AnTuTu Benchmark 9
332221
CPU 91983
GPU 63277
Memory 84367
UX 94874
Total score 332221
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V25e
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
Поддержка 5G Нет
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V25e могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) или Vivo V25e
2. Vivo V23e или Vivo V25e
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