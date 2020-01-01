Vivo V9 Youth сложно отличить от многих других смартфонов по дизайну передней панели. У него имеется вырез в экране среднего размера, а сзади находятся двойная основная камера без особых наворотов и сканер отпечатков пальцев, который работает весьма шустро.

Задняя панель выполнена из качественного пластика, и хотя она очень прочная, все таки вызывает противоречивые тактильные ощущения. Вокруг камеры и датчика отпечатков присутствует кайма золотого цвета, но она только портит дизайн устройства. Смартфон кажется еще более дешевым, чем есть на самом деле.