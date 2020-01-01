Vivo V9 Youth
Дисплей
60
Производительность
27
Батарея
58
Камера
53
Итоговая оценка
49
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высокое разрешение экрана
- Отличная сборка
- Работает без заметных задержек
- Доступен в красивых оттенках
- Мало памяти встроенного накопителя
- Слишком дорогой для своих возможностей
- Батареи не хватает на рабочий день
- Нет стерезвука
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V9 Youth
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
Экран лишен изъянов в плане четкости изображения, цветопередачи и яркости. Но определенное есть малозаметные проблемы с контрастностью – изображение становится более тусклым под углом.
47
Дизайн и корпус
|Высота
|154.8 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
Vivo V9 Youth сложно отличить от многих других смартфонов по дизайну передней панели. У него имеется вырез в экране среднего размера, а сзади находятся двойная основная камера без особых наворотов и сканер отпечатков пальцев, который работает весьма шустро.
Задняя панель выполнена из качественного пластика, и хотя она очень прочная, все таки вызывает противоречивые тактильные ощущения. Вокруг камеры и датчика отпечатков присутствует кайма золотого цвета, но она только портит дизайн устройства. Смартфон кажется еще более дешевым, чем есть на самом деле.
27
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
747
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3651
AnTuTu Benchmark 7
75699
51
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Funtouch 4
58
Батарея
|Объем
|3260 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
53
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.0
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
51
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V9 Youth могут отличаться в зависимости от региона.