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Vivo V9 Youth

Vivo V9 Youth
Дисплей
60
Производительность
27
Батарея
58
Камера
53
Итоговая оценка
49
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокое разрешение экрана
  • Отличная сборка
  • Работает без заметных задержек
  • Доступен в красивых оттенках
  • Мало памяти встроенного накопителя
  • Слишком дорогой для своих возможностей
  • Батареи не хватает на рабочий день
  • Нет стерезвука

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V9 Youth
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2%

Экран лишен изъянов в плане четкости изображения, цветопередачи и яркости. Но определенное есть малозаметные проблемы с контрастностью – изображение становится более тусклым под углом.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V9 Youth
Инфо
Высота 154.8 мм
Ширина 75 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%

Vivo V9 Youth сложно отличить от многих других смартфонов по дизайну передней панели. У него имеется вырез в экране среднего размера, а сзади находятся двойная основная камера без особых наворотов и сканер отпечатков пальцев, который работает весьма шустро.

Задняя панель выполнена из качественного пластика, и хотя она очень прочная, все таки вызывает противоречивые тактильные ощущения. Вокруг камеры и датчика отпечатков присутствует кайма золотого цвета, но она только портит дизайн устройства. Смартфон кажется еще более дешевым, чем есть на самом деле.

27

Производительность

Все характеристики чипа Виво V9 Youth и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
747
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3651
AnTuTu Benchmark 7
75699
51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Funtouch 4
58

Батарея

Характеристики
Объем 3260 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер V9 Youth
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.0
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V9 Youth могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V9 Youth

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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