Главная > Смартфоны Vivo > Vivo X Fold: цена, технические характеристики и отзывы

Vivo X Fold

Vivo X Fold
Дисплей
89
Производительность
92
Батарея
89
Камера
81
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Смартфон имеет два дисплея и второй может похвастаться огромной диагональю
  • Частота обновления дисплеев равна 120 Гц, что дает высокую плавность работы
  • Камера получила 5-кратный оптический зум и отличную стабилизацию
  • Получил мощную зарядку проводную и беспроводную
  • Нет поддержки карт памяти для расширения объема встроенного накопителя
  • Отсутствует защита от влаги

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X Фолд
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 8.03 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей
Плотность пикселей 360 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1504 нит
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X Fold
Высота 162 мм
Ширина 144.9 мм
Толщина 6.3 мм
Вес 311 граммов
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88%
92

Производительность

Все характеристики чипа Виво X Фолд и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
3344
AnTuTu Benchmark 9
1016323
CPU 228688
GPU 436455
Memory 170600
UX 171416
Total score 1016323
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Origin OS Ocean
89

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч.
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер X Fold
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X Fold могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G против Vivo X Fold
2. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G против Vivo X Fold
3. Vivo X80 Pro против Vivo X Fold

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры