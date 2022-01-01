Vivo X Fold
Дисплей
89
Производительность
92
Батарея
89
Камера
81
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Смартфон имеет два дисплея и второй может похвастаться огромной диагональю
- Частота обновления дисплеев равна 120 Гц, что дает высокую плавность работы
- Камера получила 5-кратный оптический зум и отличную стабилизацию
- Получил мощную зарядку проводную и беспроводную
- Нет поддержки карт памяти для расширения объема встроенного накопителя
- Отсутствует защита от влаги
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X Фолд
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|8.03 дюймов
|Разрешение
|1916 x 2160 пикселей
|Плотность пикселей
|360 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1504 нит
74
Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|144.9 мм
|Толщина
|6.3 мм
|Вес
|311 граммов
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|818 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
3344
AnTuTu Benchmark 9
1016323
|CPU
|228688
|GPU
|436455
|Memory
|170600
|UX
|171416
|Total score
|1016323
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 9 - 7 место
Источники: 3DMark [3]
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Origin OS Ocean
89
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Время полной зарядки
|0:38 ч.
81
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X Fold могут отличаться в зависимости от региона.