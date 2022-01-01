Vivo X Fold Дисплей 89 Производительность 92 Батарея 89 Камера 81 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Смартфон имеет два дисплея и второй может похвастаться огромной диагональю

Частота обновления дисплеев равна 120 Гц, что дает высокую плавность работы

Камера получила 5-кратный оптический зум и отличную стабилизацию

Получил мощную зарядку проводную и беспроводную Нет поддержки карт памяти для расширения объема встроенного накопителя

Отсутствует защита от влаги

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X Фолд

89 Экран Тип AMOLED Размер 8.03 дюймов Разрешение 1916 x 2160 пикселей Плотность пикселей 360 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1504 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X Fold Высота 162 мм Ширина 144.9 мм Толщина 6.3 мм Вес 311 граммов Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88%

92 Производительность Все характеристики чипа Виво X Фолд и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц FLOPS ~2236 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1224 Geekbench 5 (многоядерный) 3344 AnTuTu Benchmark 9 1016323 CPU 228688 GPU 436455 Memory 170600 UX 171416 Total score 1016323 Рейтинг смартфонов в AnTuTu 9 - 7 место Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Origin OS Ocean

89 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Время полной зарядки 0:38 ч.

81 Камеры Спецификации и тестирование камер X Fold Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 5x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X Fold могут отличаться в зависимости от региона.