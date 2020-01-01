Vivo X30
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий Super AMOLED с незаметным отверстием справа
- Датчик отпечатков пальцев в дисплее
- 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией
- Быстрый процессор и встроенная память
- Один динамик громкой связи
- Сверхширокоугольный объектив без стабилизации и автофокуса
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Экран характеризуется высокой яркостью в 800 нит. Благодаря этому он поддерживает технологию HDR, которая позволяет отобразить на экране широкий диапазон цветов. Разрешение FHD+ обеспечивает достаточный уровень плотности пикселей, а благодаря соотношению 20:9 телефон получил узкую панель, с которой удобнее обращаться одной рукой.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|196.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Vivo X30 можно смело назвать одним из самых привлекательных смартфонов, ведь у него есть аккуратный вырез в дисплее, а рамки практически все симметричные. Задняя камера с черной окантовкой сочетается со всеми доступными цветами корпуса.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A77), 6 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP5
|GPU-ядер
|5
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Телефон построен на процессоре Samsung Exynos 980. Это 8-нанометровое решение с неплохим запасом мощности, что подтверждают бенчмарки. Независимо от объема встроенного накопителя, Vivo X30 имеет 8 ГБ оперативной памяти. А вот поддержки карт памяти MicroSD здесь нет.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Funtouch 10.0
Батарея
|Объем
|4350 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 32 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Камера считается отличной, особенно главный модуль на 64 МП. Дополнительный модуль на 32 МП с оптическим приближением дает возможность приближать объекты, и благодаря лазерному автофокусу кадры получаются хорошими. Свехширокоугольный лишен должной стабилизации, а также автофокуса, что негативно сказывается на качестве фото.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол