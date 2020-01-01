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Vivo X30

Vivo X30
Дисплей
76
Производительность
70
Батарея
83
Камера
77
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий Super AMOLED с незаметным отверстием справа
  • Датчик отпечатков пальцев в дисплее
  • 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией
  • Быстрый процессор и встроенная память
  • Один динамик громкой связи
  • Сверхширокоугольный объектив без стабилизации и автофокуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X30
76

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит

Экран характеризуется высокой яркостью в 800 нит. Благодаря этому он поддерживает технологию HDR, которая позволяет отобразить на экране широкий диапазон цветов. Разрешение FHD+ обеспечивает достаточный уровень плотности пикселей, а благодаря соотношению 20:9 телефон получил узкую панель, с которой удобнее обращаться одной рукой.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X30
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 196.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.3%

Vivo X30 можно смело назвать одним из самых привлекательных смартфонов, ведь у него есть аккуратный вырез в дисплее, а рамки практически все симметричные. Задняя камера с черной окантовкой сочетается со всеми доступными цветами корпуса.

70

Производительность

Все характеристики чипа Виво X30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A77), 6 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP5
GPU-ядер 5
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
688
Geekbench 5 (многоядерный)
1809
AnTuTu Benchmark 7
329202
AnTuTu Benchmark 8
385695

Телефон построен на процессоре Samsung Exynos 980. Это 8-нанометровое решение с неплохим запасом мощности, что подтверждают бенчмарки. Независимо от объема встроенного накопителя, Vivo X30 имеет 8 ГБ оперативной памяти. А вот поддержки карт памяти MicroSD здесь нет.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 10.0
83

Батарея

Характеристики
Объем 4350 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo X30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 32 MP + 8 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Камера считается отличной, особенно главный модуль на 64 МП. Дополнительный модуль на 32 МП с оптическим приближением дает возможность приближать объекты, и благодаря лазерному автофокусу кадры получаются хорошими. Свехширокоугольный лишен должной стабилизации, а также автофокуса, что негативно сказывается на качестве фото.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X30

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (8 голосов)

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