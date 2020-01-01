Тесты дисплея

Vivo X30 Pro гордится фирменным AMOLED-экраном с круглым отверстием для фронтальной камеры и тонкими рамками. Соотношение экрана к корпусу составляет 85.3%, и на самом деле не так много устройств могут похвастаться этим. Панель получилась очень яркой – запас большой.