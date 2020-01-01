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Vivo X30 Pro

Vivo X30 Pro
Дисплей
76
Производительность
69
Батарея
83
Камера
79
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный внешний вид и качественное олеофобное покрытие стекла с обеих сторон
  • Отличный AMOLED-дисплей с высоким соотношением к корпусу
  • Мощная камера с 60-кратным увеличением изображения
  • Большой аккумулятор, который быстро заряжается
  • Нельзя расширить объем встроенного накопителя
  • Не самая быстрая память UFS 2.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X30 Pro
76

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит

Vivo X30 Pro гордится фирменным AMOLED-экраном с круглым отверстием для фронтальной камеры и тонкими рамками. Соотношение экрана к корпусу составляет 85.3%, и на самом деле не так много устройств могут похвастаться этим. Панель получилась очень яркой – запас большой.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X30 Pro
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 198.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.3%

Нет никаких претензий к дизайну X30 Pro, ведь он выглядит именно так, как нравится потребителям. Встроенный в дисплей сенсор отпечатков пальцев отлично вписывается в безрамочный внешний вид и работает практически без сбоев.

69

Производительность

Все характеристики чипа Виво X30 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A77), 6 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP5
GPU-ядер 5
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
685
Geekbench 5 (многоядерный)
1809
AnTuTu Benchmark 7
324962
AnTuTu Benchmark 8
385129
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10.0
83

Батарея

Характеристики
Объем 4350 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер X30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 32 MP + 8 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера оборудована 4 объективами, а самый интересный 13-мегапиксельный обеспечивает уникальный 60-кратный зум. Три сенсора, кроме сверхширокоугольного, используют оптическую стабилизацию и лазерный автофокус. Несмотря на это, широкоугольный способен порадовать пользователя хорошими кадрами, но при достаточном освещении.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X30 Pro

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (8 голосов)

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