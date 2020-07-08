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Vivo X50

Vivo X50
Дисплей
83
Производительность
60
Батарея
84
Камера
78
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей премиального уровня с частотой обновления 90 Гц
  • Быстрый процессор с неплохим графическим ускорителем
  • Камера с 2-кратным оптическим приближением
  • 128 и 256 ГБ встроенного накопителя по выбору потребителя
  • Камера лишена оптической стабилизации
  • Нет места под карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X50
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X50
Инфо
Высота 159.5 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черное зеркало, Небесно-голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87%

Vivo X50 нельзя назвать некрасивым смартфоном. У него тонкие рамки и привлекательный дизайн задней камеры. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, работающий лучше, чем у некоторых флагманских смартфонов.

60

Производительность

Все характеристики чипа Виво X50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2671
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6171
Geekbench 5 (одноядерный)
596
Geekbench 5 (многоядерный)
1790
AnTuTu Benchmark 8
322995
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI FunTouch OS 10.5
84

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Vivo FlashCharge 2.0 (65% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность хорошая, но могла быть и лучше. Учитывая большую диагональ дисплея, в корпус таких габаритов можно было бы поместить более крупный аккумулятор. Радует мощная быстрая зарядка на 33 Вт, которая заряжает аппарат за час.

78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo X50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.5
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера получилась достойной, но из-за слабой стабилизации картинка смазывается, особенно если вы фотографируете в движении. Телеобъектив на 13 мегапикселей может 2-кратно приближать объекты, и если условия хорошие, то снимки будут отличными. Помимо этого модуля, здесь также есть сверхширокоугольный и макро.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSMB2/3/5/8
3G сети HSDPA B1/4/5/8
4G сети LTE B38/40/41
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X50

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

GYSI 08 июля 2020 19:44
я не сильно доверяю таким фирмам
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Иван 30 июля 2020 13:38
Хонор тоже когда то был неизвестен
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