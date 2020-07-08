Камера получилась достойной, но из-за слабой стабилизации картинка смазывается, особенно если вы фотографируете в движении. Телеобъектив на 13 мегапикселей может 2-кратно приближать объекты, и если условия хорошие, то снимки будут отличными. Помимо этого модуля, здесь также есть сверхширокоугольный и макро.