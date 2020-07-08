Vivo X50
Дисплей
83
Производительность
60
Батарея
84
Камера
78
Итоговая оценка
74
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей премиального уровня с частотой обновления 90 Гц
- Быстрый процессор с неплохим графическим ускорителем
- Камера с 2-кратным оптическим приближением
- 128 и 256 ГБ встроенного накопителя по выбору потребителя
- Камера лишена оптической стабилизации
- Нет места под карту памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X50
83
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
65
Дизайн и корпус
|Высота
|159.5 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черное зеркало, Небесно-голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87%
Vivo X50 нельзя назвать некрасивым смартфоном. У него тонкие рамки и привлекательный дизайн задней камеры. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, работающий лучше, чем у некоторых флагманских смартфонов.
60
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2671
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6171
Geekbench 5 (одноядерный)
596
Geekbench 5 (многоядерный)
1790
AnTuTu Benchmark 8
322995
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 117 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|FunTouch OS 10.5
84
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Vivo FlashCharge 2.0 (65% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Автономность хорошая, но могла быть и лучше. Учитывая большую диагональ дисплея, в корпус таких габаритов можно было бы поместить более крупный аккумулятор. Радует мощная быстрая зарядка на 33 Вт, которая заряжает аппарат за час.
78
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.5
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера получилась достойной, но из-за слабой стабилизации картинка смазывается, особенно если вы фотографируете в движении. Телеобъектив на 13 мегапикселей может 2-кратно приближать объекты, и если условия хорошие, то снимки будут отличными. Помимо этого модуля, здесь также есть сверхширокоугольный и макро.
82
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSMB2/3/5/8
|3G сети
|HSDPA B1/4/5/8
|4G сети
|LTE B38/40/41
47
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X50 могут отличаться в зависимости от региона.