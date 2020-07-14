Тесты дисплея

Vivo X50 Pro получил экран, который мало чем отличается от тех, что устанавливаются в флагманские смартфоны. Он может похвастаться повышенной частотой обновления до 90 Гц и имеет высокую плотность пикселей 90.6%. Диагональ 6.56 дюймов делает смартфон достаточно крупным, но им все равно удобно пользоваться.