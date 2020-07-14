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Vivo X50 Pro

Vivo X50 Pro
Дисплей
80
Производительность
60
Батарея
74
Камера
88
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей с повышенной частотой обновления
  • 5-кратный оптический зум с фазовым автофокусом
  • Премиальные материалы корпуса
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран
  • Bluetooth 5.1 – работает отлично
  • Нельзя расширить объем встроенного накопителя
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема для наушников
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X50 Про
80

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
493 нит

Vivo X50 Pro получил экран, который мало чем отличается от тех, что устанавливаются в флагманские смартфоны. Он может похвастаться повышенной частотой обновления до 90 Гц и имеет высокую плотность пикселей 90.6%. Диагональ 6.56 дюймов делает смартфон достаточно крупным, но им все равно удобно пользоваться.

68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X50 Pro
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 72.8 мм
Толщина 8 мм
Вес 181.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серая сталь
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.6%
60

Производительность

Все характеристики чипа Виво X50 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2673
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6191
Geekbench 5 (одноядерный)
594
Geekbench 5 (многоядерный)
1800
AnTuTu Benchmark 8
321042

Процессор Snapdragon 765G обладает отличной производительностью, что подтверждают солидные результаты тестирования в бенчмарках. В играх телефон ведет себя более чем превосходно – этому способствует большой объем оперативной памяти.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI FunTouch OS 10.5
74

Батарея

Характеристики
Объем 4315 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Vivo FlashCharge 2.0 (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:37 ч.
Время просмотра видео
16:44 ч.
Время разговора (3G)
24:10 ч.
88

Камеры

Спецификации и тестирование камер X50 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 8 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера умеет 5-кратно приближать объекты, и кадры получаются совсем неплохими. Кроме этой возможности, также есть сверхширокоугольная съемка, требующая более хороших условий, чтобы кадр получился качественным.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети HSDPA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B38/B40/B41
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X50 Pro

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Sarvan 14 июля 2020 16:57
Плюсы: Камера, дизайн, экран, вид, быстрая зарядка, все по современному. Минусы: Нету İP68, не очень сильный чип(SNAP-765G).
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