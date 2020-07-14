Vivo X50 Pro
Дисплей
80
Производительность
60
Батарея
74
Камера
88
Итоговая оценка
75
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный дисплей с повышенной частотой обновления
- 5-кратный оптический зум с фазовым автофокусом
- Премиальные материалы корпуса
- Быстрый сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран
- Bluetooth 5.1 – работает отлично
- Нельзя расширить объем встроенного накопителя
- Нет 3.5 мм аудиоразъема для наушников
- Отсутствует беспроводная зарядка
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X50 Про
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Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
493 нит
Vivo X50 Pro получил экран, который мало чем отличается от тех, что устанавливаются в флагманские смартфоны. Он может похвастаться повышенной частотой обновления до 90 Гц и имеет высокую плотность пикселей 90.6%. Диагональ 6.56 дюймов делает смартфон достаточно крупным, но им все равно удобно пользоваться.
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Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|72.8 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|181.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серая сталь
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.6%
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Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2673
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6191
Geekbench 5 (одноядерный)
594
Geekbench 5 (многоядерный)
1800
AnTuTu Benchmark 8
321042
Процессор Snapdragon 765G обладает отличной производительностью, что подтверждают солидные результаты тестирования в бенчмарках. В играх телефон ведет себя более чем превосходно – этому способствует большой объем оперативной памяти.
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 113 место
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|FunTouch OS 10.5
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Батарея
|Объем
|4315 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Vivo FlashCharge 2.0 (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:37 ч.
Время просмотра видео
16:44 ч.
Время разговора (3G)
24:10 ч.
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Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера умеет 5-кратно приближать объекты, и кадры получаются совсем неплохими. Кроме этой возможности, также есть сверхширокоугольная съемка, требующая более хороших условий, чтобы кадр получился качественным.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|HSDPA B1/B2/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B38/B40/B41
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.