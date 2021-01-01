Vivo X51 Дисплей 84 Производительность 63 Батарея 85 Камера 83 Итоговая оценка 76 Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90 Гц обеспечивают высокую плавность работы смартфона

Функциональная камера с оптическим стабилизатором и лазерным автофокусом

Процессор Snapdragon 765G имеет солидный запас мощности

Датчик отпечатков пальцев помещен в дисплей Без поддержки MicroSD и 3.5 мм аудиоразъема

Беспроводной зарядки нет

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X51

84 Экран Тип AMOLED Размер 6.56 дюймов Разрешение 1080 x 2376 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 96.2% ШИМ (PWM) 373 Гц Время отклика 3.2 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 785 нит Источники: NotebookCheck [1]

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X51 Высота 158.5 мм Ширина 72.8 мм Толщина 8 мм Вес 181.5 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.6%

63 Производительность Все характеристики чипа Виво X51 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~582 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 605 Geekbench 5 (многоядерный) 1812 AnTuTu Benchmark 8 328875 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 128 место

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI FunTouch OS 10 Размер системы из коробки 28 ГБ

85 Батарея Характеристики Объем 4315 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, Vivo FlashCharge 2.0 (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

83 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo X51 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 8 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.6

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 135 мм

- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.5

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети HSDPA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Да

62 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 93.2 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Защитная пленка

- Наушники

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X51 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X51