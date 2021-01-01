Главная > Смартфоны Vivo > Vivo X51: цена, технические характеристики и отзывы

Vivo X51

Vivo X51
Дисплей
84
Производительность
63
Батарея
85
Камера
83
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц обеспечивают высокую плавность работы смартфона
  • Функциональная камера с оптическим стабилизатором и лазерным автофокусом
  • Процессор Snapdragon 765G имеет солидный запас мощности
  • Датчик отпечатков пальцев помещен в дисплей
  • Без поддержки MicroSD и 3.5 мм аудиоразъема
  • Беспроводной зарядки нет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X51
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.2%
ШИМ (PWM) 373 Гц
Время отклика 3.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
785 нит
Источники: NotebookCheck [1]
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X51
Высота 158.5 мм
Ширина 72.8 мм
Толщина 8 мм
Вес 181.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.6%
63

Производительность

Все характеристики чипа Виво X51 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
605
Geekbench 5 (многоядерный)
1812
AnTuTu Benchmark 8
328875
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI FunTouch OS 10
Размер системы из коробки 28 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 4315 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Vivo FlashCharge 2.0 (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo X51
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети HSDPA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
93.2 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X51 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X51

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo X51 против Vivo X50
2. Vivo X51 против X50 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях