Vivo X60 Дисплей 89 Производительность 92 Батарея 85 Камера 73 Итоговая оценка 80 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Экран премиального качества с частотой обновления 120 Гц

Камера оборудована 2-кратным оптическим зумом

5-нанометровый процессор Exynos обеспечивает солидную производительность

Сканер отпечатков пальцев работает без нареканий

Быстро заряжается – адаптер питания в комплекте Нет отдельного входа для наушников

Нельзя расширить встроенный накопитель с помощью карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X60

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.56 дюймов Разрешение 1080 x 2376 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X60 Высота 159.6 мм Ширина 75 мм Толщина 7.4 мм Вес 175.6 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Белый, Aurora Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.4%

92 Производительность Все характеристики чипа Виво X60 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 1080 Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP10 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 849 Geekbench 5 (многоядерный) 2933 AnTuTu Benchmark 8 6400104 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 1 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OriginOS

85 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:10 ч.

73 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo X60 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 2x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.5

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

47 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X60 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X60