Vivo X60 Pro
Дисплей
89
Производительность
94
Батарея
84
Камера
81
Итоговая оценка
82
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый AMOLED-дисплей с высоким уровнем яркости
- Камера с 5-кратным увеличением и оптической стабилизацией
- Большой объем как оперативной, так и постоянной памяти
- Фронтальный объектив снимает совсем неплохо
- Есть быстрая 33-ваттная зарядка
- Отсутствует беспроводная или реверсивная зарядка
- Нет места под карту памяти MicroSD
- Использовать 3.5 мм наушники придется через переходник
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X60 Про
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
64
Дизайн и корпус
|Высота
|158.6 мм
|Ширина
|73.2 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Aurora
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.1%
94
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1080
|Макс. частота
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP10
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
850
Geekbench 5 (многоядерный)
2939
AnTuTu Benchmark 8
640928
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|OriginOS
84
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
81
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
47
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.