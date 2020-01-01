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Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro
Дисплей
89
Производительность
94
Батарея
84
Камера
81
Итоговая оценка
82
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый AMOLED-дисплей с высоким уровнем яркости
  • Камера с 5-кратным увеличением и оптической стабилизацией
  • Большой объем как оперативной, так и постоянной памяти
  • Фронтальный объектив снимает совсем неплохо
  • Есть быстрая 33-ваттная зарядка
  • Отсутствует беспроводная или реверсивная зарядка
  • Нет места под карту памяти MicroSD
  • Использовать 3.5 мм наушники придется через переходник

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X60 Про
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X60 Pro
Высота 158.6 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.1%
94

Производительность

Все характеристики чипа Виво X60 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1080
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP10
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
850
Geekbench 5 (многоядерный)
2939
AnTuTu Benchmark 8
640928
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OriginOS
84

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч.
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер X60 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X60 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo X60 Pro или Vivo X50
2. Vivo X60 Pro или X50 Pro
3. Vivo X60 Pro или Vivo V20

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