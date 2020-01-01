Vivo X60 Pro Дисплей 89 Производительность 94 Батарея 84 Камера 81 Итоговая оценка 82 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый AMOLED-дисплей с высоким уровнем яркости

Камера с 5-кратным увеличением и оптической стабилизацией

Большой объем как оперативной, так и постоянной памяти

Фронтальный объектив снимает совсем неплохо

Есть быстрая 33-ваттная зарядка Отсутствует беспроводная или реверсивная зарядка

Нет места под карту памяти MicroSD

Использовать 3.5 мм наушники придется через переходник

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X60 Про

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.56 дюймов Разрешение 1080 x 2376 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X60 Pro Высота 158.6 мм Ширина 73.2 мм Толщина 7.6 мм Вес 178 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Aurora Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.1%

94 Производительность Все характеристики чипа Виво X60 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 1080 Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP10 Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 850 Geekbench 5 (многоядерный) 2939 AnTuTu Benchmark 8 640928

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OriginOS

84 Батарея Характеристики Объем 4200 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Время полной зарядки 1:00 ч.

81 Камеры Спецификации и тестирование камер X60 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 5x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 13 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.5

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

47 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X60 Pro