Vivo X60 Pro Plus
Дисплей
90
Производительность
100
Батарея
84
Камера
87
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с повышенной частотой обновления 120 Гц
- Работает на топовом процессоре Snapdragon 888
- 50-мегапиксельная камера с 5-кратным оптическим зумом и лазерной автофокусировкой
- Есть поддержка записи 8K-видео
- Лишен беспроводной зарядки и реверсивной
- Нет 3.5 мм разъема для наушников
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X60 Про Плюс
90
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1325 нит
62
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|190.6 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.9%
Vivo X60 Pro Plus выглядит очень неплохо и имеет оригинальную дизайнерскую фишку в виде задней крышки, которая выполнена из экокожи. У него есть вырез, но он компактный и практически незаметный на таком большом экране. Рамки тоже маленькие, но случайные нажатия не являются проблемой.
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
AnTuTu Benchmark 8
710279
Рейтинг AnTuTu Benchmark - 1 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|OriginOS 1.0
84
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
87
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 32 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Достоинством смартфона является 50-мегапиксельная камера, оборудованная двумя датчиками, которые обеспечивают 5-кратный оптический зум. Туда также встроена лазерная автофокусировка, улучшающая четкость фотографий и видео. Оптическая стабилизация тоже на месте и работает без нареканий.
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
45
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X60 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.