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Vivo X60 Pro Plus

Vivo X60 Pro Plus
Дисплей
90
Производительность
100
Батарея
84
Камера
87
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с повышенной частотой обновления 120 Гц
  • Работает на топовом процессоре Snapdragon 888
  • 50-мегапиксельная камера с 5-кратным оптическим зумом и лазерной автофокусировкой
  • Есть поддержка записи 8K-видео
  • Лишен беспроводной зарядки и реверсивной
  • Нет 3.5 мм разъема для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X60 Про Плюс
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1325 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X60 Pro Plus
Высота 158.8 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 190.6 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.9%

Vivo X60 Pro Plus выглядит очень неплохо и имеет оригинальную дизайнерскую фишку в виде задней крышки, которая выполнена из экокожи. У него есть вырез, но он компактный и практически незаметный на таком большом экране. Рамки тоже маленькие, но случайные нажатия не являются проблемой.

100

Производительность

Все характеристики чипа Виво X60 Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
710279
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OriginOS 1.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
87

Камеры

Спецификации и тестирование камер X60 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Достоинством смартфона является 50-мегапиксельная камера, оборудованная двумя датчиками, которые обеспечивают 5-кратный оптический зум. Туда также встроена лазерная автофокусировка, улучшающая четкость фотографий и видео. Оптическая стабилизация тоже на месте и работает без нареканий.

89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X60 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X60 Pro Plus

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. X50 Pro или X60 Pro Plus
2. Vivo X60 или X60 Pro Plus

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