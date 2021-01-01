Vivo X60 Pro Plus выглядит очень неплохо и имеет оригинальную дизайнерскую фишку в виде задней крышки, которая выполнена из экокожи. У него есть вырез, но он компактный и практически незаметный на таком большом экране. Рамки тоже маленькие, но случайные нажатия не являются проблемой.