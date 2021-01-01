Vivo X70
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Достойная камера с двухкратным оптическим зумом
- Богатая комплектация – есть чехол и наушники
- Обладает отличной автономностью
- Хорошее качество сборки – премиальные материалы корпуса
- Нет оптического стабилизатора камеры
- Только один динамик громкой связи
- Нет влагозащиты
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X70
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Vivo X70 получил 120-герцовую панель, которая выполнена по премиальной технологии AMOLED. Она характеризуется впечатляющим уровнем яркости, а значит контрастность тоже отличная. У нее по центру есть круглое отверстие, и это единственный ее изъян. Хотя ради справедливости отметим, что вырез компактный и не отвлекает. Экран имеет повышенную частоту обновления сенсора, что дает преимущество в играх за счет более короткой задержки.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.1 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 12
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:56 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|116°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
В своем ценовом сегменте смартфон отличной фотографирует. Несмотря на отсутствие оптического стабилизатора изображение получается четким. Уровень детализации на самом деле высокий, цветопередача достойная, контрастность не уступает более дорогим аппаратам. Главным достоинством является телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением, который позволяет сделать качественный кадр в условиях хорошего освещения.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|19
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя