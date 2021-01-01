Vivo X70 получил 120-герцовую панель, которая выполнена по премиальной технологии AMOLED. Она характеризуется впечатляющим уровнем яркости, а значит контрастность тоже отличная. У нее по центру есть круглое отверстие, и это единственный ее изъян. Хотя ради справедливости отметим, что вырез компактный и не отвлекает. Экран имеет повышенную частоту обновления сенсора, что дает преимущество в играх за счет более короткой задержки.