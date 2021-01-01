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Vivo X70

Vivo X70
Дисплей
91
Производительность
86
Батарея
79
Камера
69
Итоговая оценка
80
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Достойная камера с двухкратным оптическим зумом
  • Богатая комплектация – есть чехол и наушники
  • Обладает отличной автономностью
  • Хорошее качество сборки – премиальные материалы корпуса
  • Нет оптического стабилизатора камеры
  • Только один динамик громкой связи
  • Нет влагозащиты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X70
91

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
995 нит

Vivo X70 получил 120-герцовую панель, которая выполнена по премиальной технологии AMOLED. Она характеризуется впечатляющим уровнем яркости, а значит контрастность тоже отличная. У нее по центру есть круглое отверстие, и это единственный ее изъян. Хотя ради справедливости отметим, что вырез компактный и не отвлекает. Экран имеет повышенную частоту обновления сенсора, что дает преимущество в играх за счет более короткой задержки.

65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X70
Высота 160.1 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
86

Производительность

Все характеристики чипа Виво X70 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1000
Geekbench 5 (многоядерный)
3372
AnTuTu Benchmark 9
672624
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12
79

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo X70
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116°
Количество объективов 3 (40 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

В своем ценовом сегменте смартфон отличной фотографирует. Несмотря на отсутствие оптического стабилизатора изображение получается четким. Уровень детализации на самом деле высокий, цветопередача достойная, контрастность не уступает более дорогим аппаратам. Главным достоинством является телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением, который позволяет сделать качественный кадр в условиях хорошего освещения.

87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 19
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X70 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X70

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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