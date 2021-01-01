Vivo X70 Pro Дисплей 92 Производительность 81 Батарея 85 Камера 86 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, сильно улучшает плавность работы

Выглядит привлекательно и сделан из премиальных материалов

Обладает отличной автономностью и быстро заряжается

Одна из лучших камер в этом ценовом диапазоне

Имеет оптический зум и оптическая стабилизация Отсутствует защита от воды или влаги

Нет беспроводной зарядки

Получил только один динамик громкой связи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X70 Про

92 Экран Тип AMOLED Размер 6.56 дюймов Разрешение 1080 x 2376 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 979 нит

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X70 Pro Высота 158.3 мм Ширина 73.2 мм Толщина 8 мм Вес 183 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.3%

81 Производительность Все характеристики чипа Виво X70 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 862 Geekbench 5 (многоядерный) 2914 AnTuTu Benchmark 9 676074 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 56 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 12

85 Батарея Характеристики Объем 4450 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Время полной зарядки 1:00 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 18:26 ч. Время просмотра видео 20:41 ч. Время разговора (3G) 25:07 ч. Рейтинг времени автономной работы - 30 место

86 Камеры Спецификации и тестирование камер X70 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 116° Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (44 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Наклеенная на экран пленка

- Защитный чехол

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X70 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X70 Pro