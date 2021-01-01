Vivo X70 Pro Plus выглядит хорошо, а качество сборки отличное, но габариты и вес создают дискомфорт. Задняя панель сделана из стекла, поэтому рекомендуем использовать комплектный чехол, чтобы случайно не разбить. Модуль основной камеры выступает достаточно сильно, из-за чего объекты могут царапаться.