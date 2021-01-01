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Vivo X70 Pro Plus

Vivo X70 Pro Plus
Дисплей
98
Производительность
94
Батарея
77
Камера
89
Итоговая оценка
88
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный внешний вид и защита внутренностей от влаги
  • Эталонный дисплей с частотой обновления 120 Гц и огромным запасом яркости
  • Отличная камера с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией
  • Быстро заряжается – в комплекте мощный адаптер питания
  • Качественный звук из стереодинамиков
  • Производительность Snapdragon 888 Plus не впечатляет
  • Откровенно тяжелый и большой
  • Автономность могла бы быть лучше

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X70 Pro Plus
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1019 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X70 Pro Plus
Высота 164.5 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 213 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.1%

Vivo X70 Pro Plus выглядит хорошо, а качество сборки отличное, но габариты и вес создают дискомфорт. Задняя панель сделана из стекла, поэтому рекомендуем использовать комплектный чехол, чтобы случайно не разбить. Модуль основной камеры выступает достаточно сильно, из-за чего объекты могут царапаться.

94

Производительность

Все характеристики чипа Виво X70 Pro Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
3454
AnTuTu Benchmark 9
803303
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12
77

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:15 ч.
Время просмотра видео
14:44 ч.
Время разговора (3G)
24:56 ч.
89

Камеры

Спецификации и тестирование камер X70 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X70 Pro Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
139
Качество видео
115
Итоговая оценка камеры
135

Фотографии характеризуются отличной контрастностью и цветопередачей. Основная камера позволяет сделать качественный кадр даже вечером, когда нет должного освещения. Мелкие листья и трава на снимках выглядят естественно. Телеобъектив делает впечатляюще хорошие фото, которые лишены шумов – картинка четкая и детализированная.

93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 22
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/42/B66
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка наклеена на экран
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X70 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo X70 Pro Plus

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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