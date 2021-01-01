Vivo X70 Pro Plus
Дисплей
98
Производительность
94
Батарея
77
Камера
89
Итоговая оценка
88
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оригинальный внешний вид и защита внутренностей от влаги
- Эталонный дисплей с частотой обновления 120 Гц и огромным запасом яркости
- Отличная камера с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией
- Быстро заряжается – в комплекте мощный адаптер питания
- Качественный звук из стереодинамиков
- Производительность Snapdragon 888 Plus не впечатляет
- Откровенно тяжелый и большой
- Автономность могла бы быть лучше
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X70 Pro Plus
98
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|517 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1019 нит
84
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.1%
Vivo X70 Pro Plus выглядит хорошо, а качество сборки отличное, но габариты и вес создают дискомфорт. Задняя панель сделана из стекла, поэтому рекомендуем использовать комплектный чехол, чтобы случайно не разбить. Модуль основной камеры выступает достаточно сильно, из-за чего объекты могут царапаться.
94
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
3454
AnTuTu Benchmark 9
803303
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark - 11 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 12
77
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:48 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:15 ч.
Время просмотра видео
14:44 ч.
Время разговора (3G)
24:56 ч.
89
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Vivo X70 Pro Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
139
Качество видео
115
Итоговая оценка камеры
135
Фотографии характеризуются отличной контрастностью и цветопередачей. Основная камера позволяет сделать качественный кадр даже вечером, когда нет должного освещения. Мелкие листья и трава на снимках выглядят естественно. Телеобъектив делает впечатляюще хорошие фото, которые лишены шумов – картинка четкая и детализированная.
93
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|22
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/42/B66
|Поддержка 5G
|Да
66
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка наклеена на экран
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X70 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.