Vivo X80 Дисплей 90 Производительность 95 Батарея 80 Камера 72 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий и плавно работающий дисплей

Основная камера имеет лазерный автофокус и оптическую стабилизацию изображения

Чипсет способен обеспечить достойное быстродействие на протяжении нескольких следующих лет

Заряжается за считанные минуты благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте

Быстрые модули WiFi 6E и Bluetooth 5.3 Все-таки не хватает беспроводной зарядки батареи

Лишен поддержки карт памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X80

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 388 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1509 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X80 Высота 165 мм Ширина 75.2 мм Толщина 8.3 мм Вес 206 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.6%

95 Производительность Все характеристики чипа Виво X80 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1184 Geekbench 5 (многоядерный) 4213 AnTuTu Benchmark 9 1075764 CPU 277291 GPU 422365 Memory 192035 UX 180530 Total score 1075764 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 2 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch OS 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Время полной зарядки 0:56 ч.

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo X80 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения слота SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X80 могут отличаться в зависимости от региона.