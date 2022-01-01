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Vivo X80

Vivo X80
Дисплей
90
Производительность
95
Батарея
80
Камера
72
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий и плавно работающий дисплей
  • Основная камера имеет лазерный автофокус и оптическую стабилизацию изображения
  • Чипсет способен обеспечить достойное быстродействие на протяжении нескольких следующих лет
  • Заряжается за считанные минуты благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте
  • Быстрые модули WiFi 6E и Bluetooth 5.3
  • Все-таки не хватает беспроводной зарядки батареи
  • Лишен поддержки карт памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X80
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1509 нит
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X80
Высота 165 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 206 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
95

Производительность

Все характеристики чипа Виво X80 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1184
Geekbench 5 (многоядерный)
4213
AnTuTu Benchmark 9
1075764
CPU 277291
GPU 422365
Memory 192035
UX 180530
Total score 1075764
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo X80
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X80 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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