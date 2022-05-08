Vivo X80 Pro Дисплей 99 Производительность 91 Батарея 90 Камера 86 Итоговая оценка 88 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Огромный дисплей с высоким соотношением к корпусу

Имеет адаптивную частоту обновления и яркость целых 1500 нит

Камера получила 5-кратный оптический зум, лазерный автофокус и достойную стабилизацию

Топовый процессор гарантирует отличное быстродействие на протяжении нескольких лет использования

90-ваттный адаптер питания идет в коробке со смартфоном

Поддерживает быструю беспроводную зарядку Емкость батареи не соответствует большим габаритам корпуса

Не предусмотрено место для карты памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X80 Про

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 517 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1509 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X80 Pro Высота 164.6 мм Ширина 75.3 мм Толщина 9.1 мм Вес 219 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.9%

91 Производительность Все характеристики чипа Виво X80 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1215 Geekbench 5 (многоядерный) 3366 AnTuTu Benchmark 9 1002880 CPU 224784 GPU 437220 Memory 163013 UX 169925 Total score 1002880 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 10 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch OS 12

90 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

86 Камеры Спецификации и тестирование камер X80 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", Hynix HI-847 (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

90 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения слота SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X80 Pro могут отличаться в зависимости от региона.