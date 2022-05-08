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Vivo X80 Pro

Vivo X80 Pro
Дисплей
99
Производительность
91
Батарея
90
Камера
86
Итоговая оценка
88
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с высоким соотношением к корпусу
  • Имеет адаптивную частоту обновления и яркость целых 1500 нит
  • Камера получила 5-кратный оптический зум, лазерный автофокус и достойную стабилизацию
  • Топовый процессор гарантирует отличное быстродействие на протяжении нескольких лет использования
  • 90-ваттный адаптер питания идет в коробке со смартфоном
  • Поддерживает быструю беспроводную зарядку
  • Емкость батареи не соответствует большим габаритам корпуса
  • Не предусмотрено место для карты памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X80 Про
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1509 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X80 Pro
Высота 164.6 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 219 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.9%
91

Производительность

Все характеристики чипа Виво X80 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1215
Geekbench 5 (многоядерный)
3366
AnTuTu Benchmark 9
1002880
CPU 224784
GPU 437220
Memory 163013
UX 169925
Total score 1002880
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12
90

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
86

Камеры

Спецификации и тестирование камер X80 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Hynix HI-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X80 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 13 Pro Max и X80 Pro
2. X70 Pro и X80 Pro
3. 10 Pro и X80 Pro
4. V23 Pro и X80 Pro
5. Galaxy S22 Ultra и X80 Pro
6. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) и X80 Pro
7. Vivo X80 и X80 Pro

Отзывы (1)

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Дмитрий 08 мая 2022 16:58
Высота смарта 16.4 мм?!))))
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Сергей 08 мая 2022 20:09
Ошиблись, высота 164.6 мм. Спасибо за комментарий.
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