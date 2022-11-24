Vivo X90 Дисплей 93 Производительность 100 Батарея 83 Камера 80 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Отличная камера с большим набором возможностей, включая телеобъектив и сверхширокоугольную съемку

120-герцовый дисплей имеет большую диагональ и серьезное отношение к корпусу

Используется очень быстрый и энергоэффективный процессор

Емкая батарея заряжается за считанные минуты

Защищен от попадания влаги вовнутрь корпуса по стандарту IP64 Отсутствует место для карты памяти, которая расширяет объем встроенного накопителя

Телеобъектив лишен автофокусировки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X90

93 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1260 x 2800 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 453 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 550 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X90 Высота 164.1 мм Ширина 74.4 мм Толщина 8.5 мм Вес 164.1 граммов Водонепроницаемость IP64 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.9%

100 Производительность Все характеристики чипа Виво X90 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G715 Immortalis MC11 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1475 Geekbench 5 (многоядерный) 5085 AnTuTu Benchmark 9 1268109 Рейтинг AnTuTu - 1 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch 13

83 Батарея Характеристики Объем 4810 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:22 ч.

80 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo X90 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 108° Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X90 могут отличаться в зависимости от региона.