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Vivo X90

Vivo X90
Дисплей
93
Производительность
100
Батарея
83
Камера
80
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Отличная камера с большим набором возможностей, включая телеобъектив и сверхширокоугольную съемку
  • 120-герцовый дисплей имеет большую диагональ и серьезное отношение к корпусу
  • Используется очень быстрый и энергоэффективный процессор
  • Емкая батарея заряжается за считанные минуты
  • Защищен от попадания влаги вовнутрь корпуса по стандарту IP64
  • Отсутствует место для карты памяти, которая расширяет объем встроенного накопителя
  • Телеобъектив лишен автофокусировки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X90
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X90
Высота 164.1 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 164.1 граммов
Водонепроницаемость IP64
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
100

Производительность

Все характеристики чипа Виво X90 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MC11
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
5085
AnTuTu Benchmark 9
1268109
Рейтинг AnTuTu - 1 место
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13
83

Батарея

Характеристики
Объем 4810 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo X90
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 108°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X90 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S22 или Vivo X90
2. Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) или Vivo X90
3. Vivo X80 или Vivo X90
4. Apple iPhone 14 или Vivo X90

Отзывы (1)

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Саша 24 ноября 2022 17:26
Вот это мощь, 126 к в антуту, прям по флагмански).
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