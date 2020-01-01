Vivo Y11 (2019)
Дисплей
56
Производительность
22
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
52
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большая диагональ панели
- Быстрое LTE-подключение
- 32 ГБ встроенной памяти и отдельный слот для MicroSD
- Двойная камера для портретной съемки
- Невысокое разрешение дисплея
- Нет быстрой зарядки
- Только два варианта расцветки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y11
56
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.35 дюймов
|Разрешение
|720 x 1544 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
395 нит
Экран имеет огромную диагональ, но за счет удачного соотношения сторон телефон хорошо лежит в руке. Разрешение маловато для такой большой диагонали – это время от времени бросается в глаза.
47
Дизайн и корпус
|Высота
|159.4 мм
|Ширина
|76.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|190.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный коралл, Зеленый нефрит
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
Vivo Y11 (2019) получил корпус с ярким дизайном, а по внешнему виду сложно понять, что это бюджетная модель. Задняя панель характеризуется приятной градиентной покраской. Спереди имеются минимальные рамки, хотя нижняя довольная большая, как и на многих других моделях этого ценового сегмента.
22
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Архитектура
|4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1950 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
867
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3091
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
809
AnTuTu Benchmark 7
67831
AnTuTu Benchmark 8
95682
Процессор Snapdragon 439 является решением начального уровня, и у него нет производительных ядер, только энергоэффективные. Таким образом, в игры особо не поиграешь, но общее быстродействие системы в рамках комфортного.
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Funtouch 9.1
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
52
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.8
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
49
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y11 (2019) могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Vivo Y11 (2019)
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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