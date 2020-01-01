Главная > Смартфоны Vivo > Vivo Y11 (2019): цена, технические характеристики и отзывы

Vivo Y11 (2019)

Vivo Y11 (2019)
Дисплей
56
Производительность
22
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большая диагональ панели
  • Быстрое LTE-подключение
  • 32 ГБ встроенной памяти и отдельный слот для MicroSD
  • Двойная камера для портретной съемки
  • Невысокое разрешение дисплея
  • Нет быстрой зарядки
  • Только два варианта расцветки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y11
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.35 дюймов
Разрешение 720 x 1544 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Экран имеет огромную диагональ, но за счет удачного соотношения сторон телефон хорошо лежит в руке. Разрешение маловато для такой большой диагонали – это время от времени бросается в глаза.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y11 (2019)
Инфо
Высота 159.4 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 190.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный коралл, Зеленый нефрит
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.4%

Vivo Y11 (2019) получил корпус с ярким дизайном, а по внешнему виду сложно понять, что это бюджетная модель. Задняя панель характеризуется приятной градиентной покраской. Спереди имеются минимальные рамки, хотя нижняя довольная большая, как и на многих других моделях этого ценового сегмента.

22

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 1950 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
867
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3091
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
809
AnTuTu Benchmark 7
67831
AnTuTu Benchmark 8
95682

Процессор Snapdragon 439 является решением начального уровня, и у него нет производительных ядер, только энергоэффективные. Таким образом, в игры особо не поиграешь, но общее быстродействие системы в рамках комфортного.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y11 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.8
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y11 (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y11 (2019)

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (26 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях