Vivo Y19
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с отличной плотностью пикселей
- Процессор обеспечивает высокую отзывчивость гаджета
- Большой аккумулятор с быстрой зарядкой
- Поддерживает бесконтактные платежи
- Вместо Type-C здесь используется старый microUSB
- Сверхширокоугольный объектив лишен автофокуса
- Слабая стабилизация видео
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
Vivo Y19 обзавелся большим экраном с аккуратной выемкой под селфи-камеру, за счет чего удалось уменьшить верхнюю рамку. Так как это IPS-матрица, она не имеет изъянов в плане цветопередачи и углов обзора.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.2 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Корпус имеет глянцевое покрытие, из-за чего кажется, что это стекло, но на самом деле конструкция состоит из полимерных материалов. Такое дизайнерское решение выглядит премиально. В руке лежим отлично благодаря загнутым краям корпуса, но все же чувствуется, что задняя крышка сделана не из стекла или металла.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P65
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Funtouch 9.2
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Аккумулятор на 5000 мАч способен обеспечить комфортное время автономной работы. Если активно пользоваться телефоном, то он продержится около 20 часов без подзарядки. В щадящем режиме Vivo Y19 хватает на двое суток. Хорошо также то, что тут есть не только быстрая зарядка, но и обратная. Последняя позволяет использовать телефон в качестве внешнего аккумулятора.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера в Vivo Y19 получилась неплохой, особенно учитывая широкий функционал, включая “Живое фото”, сверхширокоугольную съемку, Таймлапс, макро и профессиональный режим. Качество кадров, сделанных при дневном освещении, на самом деле отличное, но вот вечерней съемки стоит удержаться.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Vivo Y19
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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