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Vivo Y19

Vivo Y19
Дисплей
66
Производительность
43
Батарея
85
Камера
61
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с отличной плотностью пикселей
  • Процессор обеспечивает высокую отзывчивость гаджета
  • Большой аккумулятор с быстрой зарядкой
  • Поддерживает бесконтактные платежи
  • Вместо Type-C здесь используется старый microUSB
  • Сверхширокоугольный объектив лишен автофокуса
  • Слабая стабилизация видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y19
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4%

Vivo Y19 обзавелся большим экраном с аккуратной выемкой под селфи-камеру, за счет чего удалось уменьшить верхнюю рамку. Так как это IPS-матрица, она не имеет изъянов в плане цветопередачи и углов обзора.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y19
Инфо
Высота 162.2 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.4%

Корпус имеет глянцевое покрытие, из-за чего кажется, что это стекло, но на самом деле конструкция состоит из полимерных материалов. Такое дизайнерское решение выглядит премиально. В руке лежим отлично благодаря загнутым краям корпуса, но все же чувствуется, что задняя крышка сделана не из стекла или металла.

43

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y19 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52
GPU-ядер 2
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1910
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5949
Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1300
AnTuTu Benchmark 7
157041
AnTuTu Benchmark 8
180352
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9.2
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Аккумулятор на 5000 мАч способен обеспечить комфортное время автономной работы. Если активно пользоваться телефоном, то он продержится около 20 часов без подзарядки. В щадящем режиме Vivo Y19 хватает на двое суток. Хорошо также то, что тут есть не только быстрая зарядка, но и обратная. Последняя позволяет использовать телефон в качестве внешнего аккумулятора.

61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y19
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера в Vivo Y19 получилась неплохой, особенно учитывая широкий функционал, включая “Живое фото”, сверхширокоугольную съемку, Таймлапс, макро и профессиональный режим. Качество кадров, сделанных при дневном освещении, на самом деле отличное, но вот вечерней съемки стоит удержаться.

69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y19 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y19

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (48 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Игорь 22 февраля 2020 09:36
Телефон противоречивый. С одной стороны хорошая автономность, неплохие экран и железо, наличие nfc. С другой - откровенно плохие камеры. Что-то не ладное с фокусировкой, отчего снимки не всегда получаются чёткими, а также явно нарушен баланс белого, впечатление будто применён фильтр Сепия. Вообщем отвратительные камеры.
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Камилла 25 января 2020 09:41
На день рождения хочу именно этот телефон! В нем быстрая зарядка, куча памяти, качество видео 1080pи тройная камера!
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