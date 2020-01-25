Аккумулятор на 5000 мАч способен обеспечить комфортное время автономной работы. Если активно пользоваться телефоном, то он продержится около 20 часов без подзарядки. В щадящем режиме Vivo Y19 хватает на двое суток. Хорошо также то, что тут есть не только быстрая зарядка, но и обратная. Последняя позволяет использовать телефон в качестве внешнего аккумулятора.