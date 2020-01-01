Vivo Y20
Дисплей
60
Производительность
34
Батарея
79
Камера
57
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с достойной цветопередачей
- Быстрый процессор, который подходит для игр
- Сканер отпечатков находится в кнопке питания на боковой грани
- Отличная автономность
- Слабая камера с медленным автофокусом
- Нет сверхширокоугольной оптики
- Долго заряжается – в комплекте нет адаптера для быстрой зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y20
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.51 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
Максимальная яркость
457 нит
50
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|192.3 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
Vivo Y20 имеет ничем не примечательный внешний вид, так как выглядит он так же, как многие другие смартфоны бюджетного сегмента. Спереди у него есть V-образный вырез для камеры, а сзади обычная двойная камера, и крышка сделана из пластика с глянцевым покрытием. У него компактные габариты за счет тонких рамок, но толщина в 8.4 мм считается достаточно большой.
34
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 460
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
254
Geekbench 5 (многоядерный)
1244
AnTuTu Benchmark 8
145694
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Funtouch 10.5
79
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:58 ч.
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера использует бюджетные сенсоры, так что снимки получаются “шумными”. Автофокус работает медленно, поэтому поймать удачный кадр будет трудно. Функциональная часть тоже не идеально, поскольку здесь отсутствует сверхширокоугольный объектив, но зато есть портретная и макросъемка.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM B3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/5/8
|4G сети
|LTE B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/8/39/40/41(120M)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y20 могут отличаться в зависимости от региона.