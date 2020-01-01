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Vivo Y20

Vivo Y20
Дисплей
60
Производительность
34
Батарея
79
Камера
57
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с достойной цветопередачей
  • Быстрый процессор, который подходит для игр
  • Сканер отпечатков находится в кнопке питания на боковой грани
  • Отличная автономность
  • Слабая камера с медленным автофокусом
  • Нет сверхширокоугольной оптики
  • Долго заряжается – в комплекте нет адаптера для быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y20
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Максимальная яркость
457 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y20
Инфо
Высота 164.4 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 192.3 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Vivo Y20 имеет ничем не примечательный внешний вид, так как выглядит он так же, как многие другие смартфоны бюджетного сегмента. Спереди у него есть V-образный вырез для камеры, а сзади обычная двойная камера, и крышка сделана из пластика с глянцевым покрытием. У него компактные габариты за счет тонких рамок, но толщина в 8.4 мм считается достаточно большой.

34

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
254
Geekbench 5 (многоядерный)
1244
AnTuTu Benchmark 8
145694
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Funtouch 10.5
79

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:58 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера использует бюджетные сенсоры, так что снимки получаются “шумными”. Автофокус работает медленно, поэтому поймать удачный кадр будет трудно. Функциональная часть тоже не идеально, поскольку здесь отсутствует сверхширокоугольный объектив, но зато есть портретная и макросъемка.

68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 13
2G сети GSM B3/5/8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/8/39/40/41(120M)
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y20

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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