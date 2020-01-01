Vivo Y20 имеет ничем не примечательный внешний вид, так как выглядит он так же, как многие другие смартфоны бюджетного сегмента. Спереди у него есть V-образный вырез для камеры, а сзади обычная двойная камера, и крышка сделана из пластика с глянцевым покрытием. У него компактные габариты за счет тонких рамок, но толщина в 8.4 мм считается достаточно большой.