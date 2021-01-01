Главная > Смартфоны Vivo > Vivo Y20G: цена, технические характеристики и отзывы

Vivo Y20G

Vivo Y20G
Дисплей
60
Производительность
37
Батарея
78
Камера
53
Итоговая оценка
58
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть режим макросъемки
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Процессора хватает для требовательных игр
  • Сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Вместо современного Type-C используется старый microUSB
  • Медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y20g
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Максимальная яркость
464 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y20G
Высота 164.4 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 192.3 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
37

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y20g и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
264
Geekbench 5 (многоядерный)
1182
AnTuTu Benchmark 8
203245
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch 11.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y20G
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.8
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
2G сети GSM B3/5/8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/8/B38/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y20G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y20G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 7 и Vivo Y20G
2. Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Vivo Y20G
3. Xiaomi Redmi Note 9 и Vivo Y20G
4. Oppo A53 и Vivo Y20G
5. Samsung Galaxy A12 и Vivo Y20G
6. Vivo Y31 и Vivo Y20G
7. Oppo A15s и Vivo Y20G
8. Xiaomi Redmi Note 10 и Vivo Y20G

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях