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Vivo Y20s

Vivo Y20s
Дисплей
60
Производительность
34
Батарея
86
Камера
52
Итоговая оценка
58
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный IPS-экран с качествественным изображением
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
  • Мощная батарея, поддерживающая быструю зарядку
  • Можно использовать 2 SIM-карты и MicroSD одновременно
  • Вместо Type-C используется порт MicroUSB
  • Нет NFC, который обеспечивает работу бесконтактных платежей

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y20s
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.3%
Время отклика 44.4 мс
Контрастность 1224:1
Максимальная яркость
471 нит
Источники: NotebookCheck [1]
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y20s
Высота 164.4 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 192.3 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
34

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y20s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
249
Geekbench 5 (многоядерный)
1248
AnTuTu Benchmark 8
146143
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Funtouch 11
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y20s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.8
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
2G сети GSM B3/5/8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/8/39/40/41
Поддержка 5G Нет
73

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
91.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y20s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y20s

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

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