Vivo Y20s Дисплей 60 Производительность 34 Батарея 86 Камера 52 Итоговая оценка 58 Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный IPS-экран с качествественным изображением

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев

Мощная батарея, поддерживающая быструю зарядку

Можно использовать 2 SIM-карты и MicroSD одновременно Вместо Type-C используется порт MicroUSB

Нет NFC, который обеспечивает работу бесконтактных платежей

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y20s

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.51 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.6% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 94.3% Время отклика 44.4 мс Контрастность 1224:1 Максимальная яркость 471 нит Источники: NotebookCheck [1]

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y20s Высота 164.4 мм Ширина 76.3 мм Толщина 8.4 мм Вес 192.3 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.6%

34 Производительность Все характеристики чипа Виво Y20s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver

- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~273 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 249 Geekbench 5 (многоядерный) 1248 AnTuTu Benchmark 8 146143

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Funtouch 11

86 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo Y20s Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/1.8 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 2G сети GSM B3/5/8 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/8/39/40/41 Поддержка 5G Нет

73 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Тесты динамиков Максимальная громкость 91.8 дБ

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y20s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y20s