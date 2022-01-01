Vivo Y22 Дисплей 54 Производительность 24 Батарея 78 Камера 52 Итоговая оценка 55 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большое дисплей с неплохой яркостью

Защищен от влаги по стандарту IPX5

Двойная камера с макросъемкой

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Боковой сканер работает без нареканий HD-разрешения немного маловато для такой большой диагонали

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y22

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.55 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.4%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y22 Высота 164.3 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.38 мм Вес 164.3 граммов Водонепроницаемость IPX5 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.4%

24 Производительность Все характеристики чипа Виво Y22 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 337 Geekbench 5 (многоядерный) 1211 AnTuTu Benchmark 9 201106

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo Y22 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM B3/5/8 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/7/8/20/28/B38/40/41(120M) Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y22 могут отличаться в зависимости от региона.