Главная > Смартфоны Vivo > Vivo Y30: цена, технические характеристики и отзывы

Vivo Y30

Vivo Y30
Дисплей
59
Производительность
27
Батарея
78
Камера
60
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный внешний вид за адекватные деньги
  • 128 ГБ встроенного накопителя
  • Емкая батарея на 5000 мАч
  • Есть радио и продвинутый Bluetooth 5.0
  • Быстрой зарядки нет
  • Старая и медленная память
  • Маленькое разрешение дисплея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y30
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
417 нит

Vivo Y30 хоть и оборудован большим 6.47-дюймовым дисплеем, его разрешения недостаточно для обеспечения четкого изображения. Дело в том, что плотность пикселей 266 точек на дюйм является слабым показателем. С другой стороны, IPS-панель имеет хорошие углы обзора и цветопередачу.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y30
Инфо
Высота 162 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Изумрудный чёрный, Сияющий синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
27

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
883
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3847
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
902
AnTuTu Benchmark 7
84705
AnTuTu Benchmark 8
104972
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI FunTouch OS 10
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y30
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Сзади разместилось сразу 4 сенсора, и главный обладает разрешением 13 МП. Фотографии получаются достойными, но вечерние фотографии содержат много шумов, который портят общую картину. Хорошим бонусом является макро камера, которая может порадовать необычными кадрами.

67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2500 / 2600
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y30

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (11 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях