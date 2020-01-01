Тесты дисплея

Vivo Y30 хоть и оборудован большим 6.47-дюймовым дисплеем, его разрешения недостаточно для обеспечения четкого изображения. Дело в том, что плотность пикселей 266 точек на дюйм является слабым показателем. С другой стороны, IPS-панель имеет хорошие углы обзора и цветопередачу.