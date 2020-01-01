Vivo Y30
Дисплей
59
Производительность
27
Батарея
78
Камера
60
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиальный внешний вид за адекватные деньги
- 128 ГБ встроенного накопителя
- Емкая батарея на 5000 мАч
- Есть радио и продвинутый Bluetooth 5.0
- Быстрой зарядки нет
- Старая и медленная память
- Маленькое разрешение дисплея
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y30
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.47 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
417 нит
Vivo Y30 хоть и оборудован большим 6.47-дюймовым дисплеем, его разрешения недостаточно для обеспечения четкого изображения. Дело в том, что плотность пикселей 266 точек на дюйм является слабым показателем. С другой стороны, IPS-панель имеет хорошие углы обзора и цветопередачу.
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Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|74.4 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Изумрудный чёрный, Сияющий синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
27
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
883
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3847
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
902
AnTuTu Benchmark 7
84705
AnTuTu Benchmark 8
104972
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|FunTouch OS 10
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (13 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Сзади разместилось сразу 4 сенсора, и главный обладает разрешением 13 МП. Фотографии получаются достойными, но вечерние фотографии содержат много шумов, который портят общую картину. Хорошим бонусом является макро камера, которая может порадовать необычными кадрами.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2500 / 2600
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y30 могут отличаться в зависимости от региона.