Vivo Y31
Дисплей
65
Производительность
46
Батарея
86
Камера
61
Итоговая оценка
64
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с высоким разрешением
- Основная камера с макросъемкой и поддержкой 4K-видео
- Датчик отпечатков пальцев находится в удобном для разблокировки месте
- Быстро заряжается
- Нет отдельного сверхширокоугольного датчика
- Задняя пластиковая крышка
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y31
65
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|Разрешение
|2408 x 1080 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
46
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
46
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|600 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
413
Geekbench 5 (многоядерный)
1326
AnTuTu Benchmark 8
183155
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 274 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch 11
86
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
61
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|13
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y31 могут отличаться в зависимости от региона.