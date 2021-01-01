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Vivo Y31

Vivo Y31
Дисплей
65
Производительность
46
Батарея
86
Камера
61
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с высоким разрешением
  • Основная камера с макросъемкой и поддержкой 4K-видео
  • Датчик отпечатков пальцев находится в удобном для разблокировки месте
  • Быстро заряжается
  • Нет отдельного сверхширокоугольного датчика
  • Задняя пластиковая крышка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y31
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 2408 x 1080 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y31
Высота 163.9 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
46

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y31 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
413
Geekbench 5 (многоядерный)
1326
AnTuTu Benchmark 8
183155
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch 11
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y31

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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