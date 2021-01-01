Vivo Y31 Дисплей 65 Производительность 46 Батарея 86 Камера 61 Итоговая оценка 64 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой дисплей с высоким разрешением

Основная камера с макросъемкой и поддержкой 4K-видео

Датчик отпечатков пальцев находится в удобном для разблокировки месте

Быстро заряжается Нет отдельного сверхширокоугольного датчика

Задняя пластиковая крышка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y31

65 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 2408 x 1080 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5%

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y31 Высота 163.9 мм Ширина 75.3 мм Толщина 8.4 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

46 Производительность Все характеристики чипа Виво Y31 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 413 Geekbench 5 (многоядерный) 1326 AnTuTu Benchmark 8 183155 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 274 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch 11

86 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo Y31 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y31