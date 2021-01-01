Vivo Y33s Дисплей 61 Производительность 40 Батарея 78 Камера 60 Итоговая оценка 61 Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей

50-мегапиксельная основная камера

Поддерживает макросъемку

Емкий аккумулятор с 18-ваттным адаптером питания в комплекте

Есть реверсивная зарядка Долго заряжается, хотя функция Quick Charge поддерживается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y33s

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.4%

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y33s Высота 164.26 мм Ширина 76 мм Толщина 8 мм Вес 182 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.4%

40 Производительность Все характеристики чипа Виво Y33s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G80 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 273 Geekbench 5 (многоядерный) 2000 AnTuTu Benchmark 9 251832

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch 11.1

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Время полной зарядки 2:30 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo Y33s Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/8/B38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Пленка на экран

- Гарнитура

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y33s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y33s