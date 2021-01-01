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Vivo Y33s

Vivo Y33s
Дисплей
61
Производительность
40
Батарея
78
Камера
60
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей
  • 50-мегапиксельная основная камера
  • Поддерживает макросъемку
  • Емкий аккумулятор с 18-ваттным адаптером питания в комплекте
  • Есть реверсивная зарядка
  • Долго заряжается, хотя функция Quick Charge поддерживается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y33s
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y33s
Высота 164.26 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
40

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y33s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
273
Geekbench 5 (многоядерный)
2000
AnTuTu Benchmark 9
251832
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch 11.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y33s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/8/B38/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y33s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y33s

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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