Vivo Y35 Дисплей 77 Производительность 41 Батарея 84 Камера 62 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей обеспеспечивает высокую плавность работы смартфона

Тройная камера неплохо фотографирует в дневное время

Большая батарея, которая заряжается менее чем за час

Поддерживается проводная реверсивная зарядка Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y35

77 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.4%

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y35 Высота 164.3 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.28 мм Вес 188 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.4%

41 Производительность Все характеристики чипа Виво Y35 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1114 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 379 Geekbench 5 (многоядерный) 1530 AnTuTu Benchmark 9 263005

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (70% за 34 минут) Время полной зарядки 0:55 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo Y35 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41(194M) Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройств

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y35 могут отличаться в зависимости от региона.