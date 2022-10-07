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Vivo Y35

Vivo Y35
Дисплей
77
Производительность
41
Батарея
84
Камера
62
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обеспеспечивает высокую плавность работы смартфона
  • Тройная камера неплохо фотографирует в дневное время
  • Большая батарея, которая заряжается менее чем за час
  • Поддерживается проводная реверсивная зарядка
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y35
77

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y35
Высота 164.3 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.28 мм
Вес 188 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
41

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y35 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
379
Geekbench 5 (многоядерный)
1530
AnTuTu Benchmark 9
263005
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (70% за 34 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y35
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41(194M)
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройств
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y35 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo Y35 и Xiaomi Redmi Note 10 Pro
2. Vivo Y35 и Xiaomi Redmi Note 11
3. Vivo Y35 и Vivo Y33s
4. Vivo Y35 и Samsung Galaxy A23
5. Vivo Y35 и T1 5G
6. Vivo Y35 и Oppo A96

Отзывы (2)

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Михаил 09 октября 2022 09:45
С коробки стоит Android 12.
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Сергей 09 октября 2022 16:09
Благодарим за комментарий, он оказался очень полезным :)
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Лихти 07 октября 2022 20:01
У него зарядка на 18 ватт.
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Сергей 08 октября 2022 12:50
Если посмотреть на глобальном сайте компании, то можно увидеть, что поддерживается 18W/44W. Видимо мощность зависит от страны, где смартфон продается официально.
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