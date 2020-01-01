Vivo Y50
Дисплей
69
Производительность
40
Батарея
86
Камера
63
Итоговая оценка
64
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Неплохой экран с естественной цветопередачей
- Есть режим макросъемки
- Большой объем оперативной памяти
- Крупный аккумулятор с быстрой зарядкой
- Имеется отдельный слот для второй SIM-карты
- Медленная память eMMC 5.1
- Пластиковая крышка корпуса
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo Y50
69
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
50
Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
Vivo Y50 имеет красивый внешний вид, но пластиковая задняя крышка немного портит впечатления от использования. Она царапается быстрее, чем стеклянная или металлическая. Хотя датчик отпечатков пальцев находится сзади, никаких проблем с его работой не возникает.
40
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1519
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5438
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1365
AnTuTu Benchmark 7
138787
AnTuTu Benchmark 8
168226
Процессор Snapdragon 665 уже немного устарел, но ядра Kryo 260 по-прежнему способны обеспечить должный уровень быстродействия. Учитывая тот факт, что здесь имеется 8 ГБ оперативной памяти, на смартфоне можно даже играть в современные игры.
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 258 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Funtouch 10.0
86
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
63
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (13 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера хороша в плане функционала, так как получила сразу 4 разных сенсора. Она умеет делать и сверхширокоугольные кадры, и портретные, и даже макро. Качество снимков не всегда будет удовлетворительным, так как алгоритмы работают плохо.
63
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y50 могут отличаться в зависимости от региона.