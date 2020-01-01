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Vivo Y50

Vivo Y50
Дисплей
69
Производительность
40
Батарея
86
Камера
63
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохой экран с естественной цветопередачей
  • Есть режим макросъемки
  • Большой объем оперативной памяти
  • Крупный аккумулятор с быстрой зарядкой
  • Имеется отдельный слот для второй SIM-карты
  • Медленная память eMMC 5.1
  • Пластиковая крышка корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo Y50
69

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y50
Инфо
Высота 162 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%

Vivo Y50 имеет красивый внешний вид, но пластиковая задняя крышка немного портит впечатления от использования. Она царапается быстрее, чем стеклянная или металлическая. Хотя датчик отпечатков пальцев находится сзади, никаких проблем с его работой не возникает.

40

Производительность

Все характеристики чипа Vivo Y50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1519
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5438
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1365
AnTuTu Benchmark 7
138787
AnTuTu Benchmark 8
168226

Процессор Snapdragon 665 уже немного устарел, но ядра Kryo 260 по-прежнему способны обеспечить должный уровень быстродействия. Учитывая тот факт, что здесь имеется 8 ГБ оперативной памяти, на смартфоне можно даже играть в современные игры.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Funtouch 10.0
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y50
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хороша в плане функционала, так как получила сразу 4 разных сенсора. Она умеет делать и сверхширокоугольные кадры, и портретные, и даже макро. Качество снимков не всегда будет удовлетворительным, так как алгоритмы работают плохо.

63

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
3G сети UMTS 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y50

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

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