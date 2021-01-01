Vivo Y51a Дисплей 67 Производительность 43 Батарея 79 Камера 60 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный дисплей с высоким разрешением

Есть сверхширокоугольная и макросъемка

Боковой сканер отпечатков пальцев работает хорошо

Обладает солидной автономностью Не поддерживает бесконтактную оплату

Пластиковый корпус слабо противостоит царапинам

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y51a

67 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5% Максимальная яркость 448 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y51a Высота 163.9 мм Ширина 75.3 мм Толщина 8.4 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

43 Производительность Все характеристики чипа Виво Y51a и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 412 Geekbench 5 (многоядерный) 1295 AnTuTu Benchmark 8 187625

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch 11

79 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (70% за 67 минут) Время полной зарядки 1:45 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo Y51a Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Пленка на экране

- Наушники

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y51a могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y51a