Vivo Y53s имеет приятный внешний, хоть и корпус сделан из пластика. У него небольшой вырез сверху экрана, на который перестанете обращать внимание после дня использования. Корпус нельзя назвать легким, но зато емкость батареи большая, что обеспечивает автономность в несколько дней.