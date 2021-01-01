Vivo Y53s
Дисплей
73
Производительность
56
Батарея
83
Камера
52
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с улучшенной частотой обновления
- 64-мегапиксельная
- Производительный процессор с поддержкой 5G
- Большая батарея, поддерживающая 18-ваттную быструю зарядку
- В комплекте есть мощная зарядка, наушники и чехол
- Нет объектива сверхширокоугольной съемки
- Не поддерживает карты памяти MicroSD
- Лишен возможности записи 4K-видео
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y53s
73
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Максимальная яркость
454 нит
52
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
Vivo Y53s имеет приятный внешний, хоть и корпус сделан из пластика. У него небольшой вырез сверху экрана, на который перестанете обращать внимание после дня использования. Корпус нельзя назвать легким, но зато емкость батареи большая, что обеспечивает автономность в несколько дней.
56
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|825 МГц
|FLOPS
|~46 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1329
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark - 125 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|OriginOS 1.0
83
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 66 минут)
|Время полной зарядки
|1:46 ч.
52
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|10120 x 6328
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера состоит из двух сенсоров, но главный имеет разрешение 64 МП. Фотографии получаются детализированными, а уровень шумов – умеренный. Сверхширокоугольной съемки нет, хотя есть отдельный объектив для макросъемки. Фронтальная камера не удивит качеством фотографий, поскольку апертура у него небольшая, а разрешение составляет всего 8 МП.
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
|4G сети
|LTE 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Наушники
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y53s могут отличаться в зависимости от региона.