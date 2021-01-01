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Vivo Y53s

Vivo Y53s
Дисплей
73
Производительность
56
Батарея
83
Камера
52
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с улучшенной частотой обновления
  • 64-мегапиксельная
  • Производительный процессор с поддержкой 5G
  • Большая батарея, поддерживающая 18-ваттную быструю зарядку
  • В комплекте есть мощная зарядка, наушники и чехол
  • Нет объектива сверхширокоугольной съемки
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD
  • Лишен возможности записи 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y53s
73

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Максимальная яркость
454 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y53s
Высота 164 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Vivo Y53s имеет приятный внешний, хоть и корпус сделан из пластика. У него небольшой вырез сверху экрана, на который перестанете обращать внимание после дня использования. Корпус нельзя назвать легким, но зато емкость батареи большая, что обеспечивает автономность в несколько дней.

56

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y53s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
FLOPS ~46 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1329
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OriginOS 1.0
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 66 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y53s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 10120 x 6328
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера состоит из двух сенсоров, но главный имеет разрешение 64 МП. Фотографии получаются детализированными, а уровень шумов – умеренный. Сверхширокоугольной съемки нет, хотя есть отдельный объектив для макросъемки. Фронтальная камера не удивит качеством фотографий, поскольку апертура у него небольшая, а разрешение составляет всего 8 МП.

78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Наушники
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y53s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y53s

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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