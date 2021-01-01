Vivo Y70 Дисплей 74 Производительность 47 Батарея 77 Камера 64 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран выполнен по премиальной технологии AMOLED

Высокое разрешение обеспечивает комфортную для использования плотность пикселей

Есть макрообъектив и портретная съемка

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев

33-ваттная быстрая зарядка в комплекте Отсутствует сверхширокоугольный объектив

Смартфон лишен реверсивной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y70

74 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9% Особенности - Always-On Display

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y70 Высота 161 мм Ширина 74.1 мм Толщина 7.8 мм Вес 171 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83.9%

47 Производительность Все характеристики чипа Виво Y70 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~273 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 350 Geekbench 5 (многоядерный) 1433 AnTuTu Benchmark 8 185742 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 266 место

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Funtouch OS 11

77 Батарея Характеристики Объем 4100 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo Y70 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/7/8/18/ 19/20/26/28 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y70 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y70