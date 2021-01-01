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Vivo Y70

Vivo Y70
Дисплей
74
Производительность
47
Батарея
77
Камера
64
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран выполнен по премиальной технологии AMOLED
  • Высокое разрешение обеспечивает комфортную для использования плотность пикселей
  • Есть макрообъектив и портретная съемка
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • 33-ваттная быстрая зарядка в комплекте
  • Отсутствует сверхширокоугольный объектив
  • Смартфон лишен реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y70
74

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Особенности - Always-On Display
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y70
Высота 161 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
47

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y70 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1433
AnTuTu Benchmark 8
185742
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Funtouch OS 11
77

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y70
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8/18/ 19/20/26/28
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y70 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y70

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

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