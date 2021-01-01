Vivo Y72 5G Дисплей 67 Производительность 62 Батарея 85 Камера 65 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Показывает достойные показатель производительности

64-мегапиксельная камера снимает совсем неплохо

Есть сверхширокоугольная и макросъемка

Обильный объем встроенной памяти

Экран имеет высокое разрешение Слабый контраст на фотографиях и экрана

Много предустановленных приложений

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y72 5G

67 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 99.9% Время отклика 31 мс Контрастность 599:1 Максимальная яркость 377 нит Источники: NotebookCheck [1]

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo Y72 5G Высота 164 мм Ширина 75.3 мм Толщина 8.5 мм Вес 193 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

62 Производительность Все характеристики чипа Виво Y72 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 518 Geekbench 5 (многоядерный) 1662

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 11.1 Размер системы из коробки 13 ГБ

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Время полной зарядки 1:35 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Y72 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B38/39/40/41(194M) Поддержка 5G Да

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 86 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Защитная пленка наклеена на экран

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y72 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y72 5G