Vivo Y81
Дисплей
52
Производительность
21
Батарея
59
Камера
49
Итоговая оценка
47
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прочная конструкция и защита экрана
- Мощная батарея
- Громкий динамик с чистым звучанием
- Есть система активного шумоподавления
- Отсутствует сенсор отпечатков пальцев
- Низкая плотность пикселей
- Нет быстрой зарядки
- Только один объектив основной камеры
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво У81
52
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
46
Дизайн и корпус
|Высота
|155.1 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
Vivo Y81, особенно в черном цвете, выглядит строго и опрятно. Задняя крышка полностью матовая, что гарантирует практически всегда чистую от отпечатков пальцев поверхность. Плюс материалов в том, что они напоминают металл, хотя в руке чувствуется как пластик. Еще один плюс в копилку добавляет небольшой вес и умеренная толщина корпуса.
21
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
417
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1874
AnTuTu Benchmark 7
70811
Из-за невысокой производительности не удастся поиграть во все игры с комфортом. В самых требовательных сильно проседает FPS.
51
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Funtouch 4
59
Батарея
|Объем
|3260 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|60 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Смартфон имеет только один объектив основной камеры, но он получил программную фишку для размытия фона. Из-за медленного автофокуса и большой задержки спуска, кадры нередко смазываются. В ночное время при слабом освещении качество фотографий откровенно плохое.
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y81 могут отличаться в зависимости от региона.