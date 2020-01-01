Vivo Y81, особенно в черном цвете, выглядит строго и опрятно. Задняя крышка полностью матовая, что гарантирует практически всегда чистую от отпечатков пальцев поверхность. Плюс материалов в том, что они напоминают металл, хотя в руке чувствуется как пластик. Еще один плюс в копилку добавляет небольшой вес и умеренная толщина корпуса.