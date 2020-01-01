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Vivo Y81

Vivo Y81
Дисплей
52
Производительность
21
Батарея
59
Камера
49
Итоговая оценка
47
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочная конструкция и защита экрана
  • Мощная батарея
  • Громкий динамик с чистым звучанием
  • Есть система активного шумоподавления
  • Отсутствует сенсор отпечатков пальцев
  • Низкая плотность пикселей
  • Нет быстрой зарядки
  • Только один объектив основной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво У81
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y81
Инфо
Высота 155.1 мм
Ширина 75 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 147 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%

Vivo Y81, особенно в черном цвете, выглядит строго и опрятно. Задняя крышка полностью матовая, что гарантирует практически всегда чистую от отпечатков пальцев поверхность. Плюс материалов в том, что они напоминают металл, хотя в руке чувствуется как пластик. Еще один плюс в копилку добавляет небольшой вес и умеренная толщина корпуса.

21

Производительность

Все характеристики чипа Виво У81 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
417
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1874
AnTuTu Benchmark 7
70811

Из-за невысокой производительности не удастся поиграть во все игры с комфортом. В самых требовательных сильно проседает FPS.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Funtouch 4
59

Батарея

Характеристики
Объем 3260 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y81
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 60 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Смартфон имеет только один объектив основной камеры, но он получил программную фишку для размытия фона. Из-за медленного автофокуса и большой задержки спуска, кадры нередко смазываются. В ночное время при слабом освещении качество фотографий откровенно плохое.

58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y81 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y81

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (6 голосов)

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